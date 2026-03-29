Tiger Woods es arrestado tras accidente en Florida

El golfista Tiger Woods fue arrestado en Florida tras verse involucrado en un accidente de tránsito y ser acusado de conducir bajo los efectos de sustancias, según informaron autoridades locales.

Tiger Woods fue arrestado tras accidente en Florida. (AFP/AFP)

El hecho ocurrió el viernes cuando el vehículo que conducía Woods impactó contra una camioneta con remolque y terminó volcado sobre la puerta del conductor.

De acuerdo con el sheriff del condado de Martin, el deportista mostró signos de deterioro de sus facultades, lo que llevó a su detención.

Resultado de pruebas

Aunque el golfista superó la prueba de alcoholemia, las autoridades indicaron que podría estar bajo el efecto de medicamentos o drogas.

“No estaba bajo los efectos del alcohol, sino de algún tipo de medicamento o droga”, señalaron.

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Además, Woods se negó a realizar una prueba de orina, lo que derivó en cargos adicionales.

Según el reporte oficial, el deportista circulaba a alta velocidad en una zona con límite de 48 km/h, cuando intentó adelantar y terminó golpeando otro vehículo.

El accidente pudo haber sido más grave, aunque no se reportaron heridos.

No es la primera vez que Woods enfrenta una situación similar. En 2017 ya había sido arrestado por un incidente relacionado con conducción bajo efectos de sustancias.

El golfista también sufrió un grave accidente en 2021 que dejó secuelas importantes en su pierna.

Tras su detención, fue liberado horas después, conforme a la legislación local.