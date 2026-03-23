Tragedia en exequipo de tico: fútbol llora muerte de joven jugador y así lo despidió legionario costarricense

El club Millonarios FC confirmó la muerte del joven futbolista Santiago Castrillón, quien sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 en Bogotá, hecho que ha generado conmoción en el entorno deportivo.

Emergencia en pleno partido

Santiago Castrillón falleció tras colapsar en un partido Sub-20 en Bogotá. (Instagram /Instagram)

El incidente ocurrió el pasado 21 de marzo, cuando el jugador se desplomó en el terreno de juego en medio del compromiso.

De inmediato, el cuerpo médico intervino para brindarle atención y estabilizarlo antes de ser trasladado a un centro hospitalario de alta complejidad en la capital colombiana.

Según la información confirmada, el futbolista permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo supervisión especializada, debido a la gravedad de su condición.

Pese a los esfuerzos médicos, su estado no presentó mejoría en los días posteriores.

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Finalmente, el club comunicó el fallecimiento del joven, quien murió acompañado de familiares, compañeros y allegados.

“Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto”, expresó Millonarios FC en un mensaje institucional tras darse a conocer la noticia.

La institución también destacó la huella personal y deportiva del jugador dentro del equipo.

“Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”, señaló el club, resaltando su legado tanto dentro como fuera de la cancha.

Como muestra de duelo, Millonarios cambió su imagen en redes sociales, colocando su escudo en blanco y negro.

Despedida de legionario tico

El fallecimiento también generó reacciones fuera de Colombia. El defensor costarricense Juan Pablo Vargas, quien fue jugador de Millonarios durante cinco años y salió del club en diciembre anterior, despidió al joven con un mensaje en redes sociales.

“Triste noticia, toda una vida por delante y un futuro prometedor. Dios te tenga en su gloria Santi. Fuerza y resignación a sus familiar. Descansa en paz”, expresó el futbolista tico.

Ambos compartieron etapa en el club bogotano, lo que hizo aún más significativa la reacción del zaguero nacional.

Juan Pablo Vargasestuvo 5 años en Millonarios (Foto: Instagram Juan Pablo Vargas./Foto: Instagram Juan Pablo Vargas.)

Impacto en el fútbol

El fallecimiento de Santiago Castrillón ha generado una fuerte reacción en el fútbol colombiano, especialmente en las divisiones menores, donde el jugador desarrollaba su carrera.

El caso también pone en evidencia la importancia de los protocolos médicos en el deporte, así como la rápida respuesta ante emergencias en el campo.

La comunidad deportiva continúa enviando mensajes de apoyo a la familia del joven y al club, en medio de un ambiente de duelo.