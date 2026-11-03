Una confusión hizo que futbolista recibiera insultos por la muerte de Jesús de Miguel, aunque no tenía nada que ver

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, permanece en cuidados intensivos tras sufrir un fuerte golpe durante un partido en España. (Tenerife/X/Tenerife/ X)

La muerte del futbolista Jesús de Miguel provocó una situación inesperada para Michel Owono, quien denunció haber recibido insultos racistas y amenazas después de que varias personas lo confundieran con Jesús Owono, portero del FC Andorra.

El jugador publicó un comunicado para aclarar que no tiene ninguna relación con el incidente ocurrido durante el partido contra el CD Tenerife, el lunes 2 de noviembre.

“Quiero dejar claro que no soy Jesús Owono y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido”, expresó.

Michel explicó que, a raíz de esa confusión, comenzó a recibir mensajes ofensivos.

“He recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad”, manifestó.

Michel Owono pidió detener los ataques

Antes de referirse a los mensajes que recibió, el futbolista expresó sus condolencias por el fallecimiento del delantero del Tenerife.

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“Quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel”, señaló.

También envió su apoyo a la familia y los seres queridos del atacante.

En su comunicado, Michel cuestionó las expresiones discriminatorias que han surgido a raíz de la tragedia.

“No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen”, afirmó.

“El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida”, agregó.

El futbolista agradeció a quienes lo han defendido y cerró su mensaje con una petición: “Por un mundo con más respeto, menos odio y más humanidad”.

Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes 3 de noviembre, después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras un fuerte choque con el portero Jesús Owono durante el partido entre Tenerife y Andorra.

Michel Owono insistió en que se trata de dos personas distintas y que compartir el mismo apellido no lo vincula con lo ocurrido.