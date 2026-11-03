(Video) Esta fue la fuerte entrada que le costó la vida al futbolista Jesús de Miguel

Un video muestra la fuerte jugada que sufrió Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, durante el partido contra el FC Andorra, y que terminó con la muerte del futbolista este martes 3 de noviembre.

El incidente ocurrió el lunes, al minuto 96, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el encuentro de la Segunda División española estaba en tiempo añadido.

En las imágenes se observa cómo el portero del Andorra, Jesús Owono, salió de su área hasta las cercanías del mediocampo para intentar despejar un balón durante un contragolpe.

En esa acción, el guardameta impactó con la rodilla el pecho de De Miguel, de 30 años, quien cayó al césped y perdió el conocimiento.

Jesús de Miguel tenía 30 años; esta es la imagen difundida por su club, el Tenerife, para anunciar su trágico fallecimiento este 3 de noviembre. (HANDOUT/AFP)

Tuvieron que reanimarlo en plena cancha

El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que los servicios médicos ingresaron de inmediato al terreno de juego y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Después de estabilizarlo, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció en cuidados intensivos.

Sin embargo, el CD Tenerife confirmó que el futbolista falleció este martes 3 de noviembre, a las 8 de la mañana.

El encuentro quedó suspendido tras la emergencia médica.

La grabación de la jugada ha circulado en redes sociales y medios españoles.