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Uruguay vs. Arabia Saudita: Hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La selección uruguaya debutará este lunes en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita

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Por Hillary Chinchilla Marín

La selección de Uruguay pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio cuando enfrente a Arabia Saudita en la primera jornada del Grupo H.

La Celeste llega a la Copa del Mundo con la ilusión de volver a ser protagonista en el escenario internacional, mientras que los saudíes buscarán repetir las sorpresas que han protagonizado en anteriores ediciones mundialistas.

Uruguay quiere arrancar con victoria

Arabia Saudita y Uruguay juegan este lunes 15 de junio en el Mundial 2026.
Arabia Saudita y Uruguay juegan este lunes 15 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

El conjunto charrúa intentará comenzar con tres puntos una fase de grupos que promete ser muy disputada y más tras el inesperado empate sin goles de España ante Cabo Verde.

Arabia Saudita, por su parte, espera dar un golpe sobre la mesa desde el inicio y complicar a uno de los equipos históricos del fútbol sudamericano.

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El encuentro será uno de los más atractivos de la jornada y marcará el estreno de ambas selecciones en el torneo.

¿A qué hora y dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita?

PaísHoraCanal
Costa Rica4:00 p. m.Fox+, Teletica, Fox y TD Max
México4:00 p. m.ViX
Estados Unidos (ET)6:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Perú5:00 p. m.DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
Colombia5:00 p. m.DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
Ecuador5:00 p. m.DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
Chile6:00 p. m.DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
Venezuela6:00 p. m.DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
Bolivia6:00 p. m.DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
Argentina7:00 p. m.DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
Uruguay7:00 p. m.Canal 5 y DirecTV
Paraguay7:00 p. m.DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
Brasil7:00 p. m.DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
Guatemala4:00 p. m.Tigo Sports
Nicaragua4:00 p. m.Tigo Sports
Honduras4:00 p. m.Tigo Sports
El Salvador4:00 p. m.Tigo Sports
Panamá4:00 p. m.Tigo Sports y canales locales
Puerto Rico4:00 p. m.Tigo Sports y canales locales
República Dominicana4:00 p. m.Tigo Sports y canales locales
España12:00 a. m. (martes 16)DAZN y Movistar+
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UruguayGrupo HArabia SauditaHoraCanal
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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