Uruguay vs. Arabia Saudita: Hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La selección de Uruguay pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio cuando enfrente a Arabia Saudita en la primera jornada del Grupo H.
La Celeste llega a la Copa del Mundo con la ilusión de volver a ser protagonista en el escenario internacional, mientras que los saudíes buscarán repetir las sorpresas que han protagonizado en anteriores ediciones mundialistas.
Uruguay quiere arrancar con victoria
El conjunto charrúa intentará comenzar con tres puntos una fase de grupos que promete ser muy disputada y más tras el inesperado empate sin goles de España ante Cabo Verde.
Arabia Saudita, por su parte, espera dar un golpe sobre la mesa desde el inicio y complicar a uno de los equipos históricos del fútbol sudamericano.
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El encuentro será uno de los más atractivos de la jornada y marcará el estreno de ambas selecciones en el torneo.
¿A qué hora y dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita?
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|4:00 p. m.
|Fox+, Teletica, Fox y TD Max
|México
|4:00 p. m.
|ViX
|Estados Unidos (ET)
|6:00 p. m.
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Perú
|5:00 p. m.
|DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
|Colombia
|5:00 p. m.
|DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
|Ecuador
|5:00 p. m.
|DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
|Chile
|6:00 p. m.
|DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
|Venezuela
|6:00 p. m.
|DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
|Bolivia
|6:00 p. m.
|DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
|Argentina
|7:00 p. m.
|DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
|Uruguay
|7:00 p. m.
|Canal 5 y DirecTV
|Paraguay
|7:00 p. m.
|DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
|Brasil
|7:00 p. m.
|DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+
|Guatemala
|4:00 p. m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|4:00 p. m.
|Tigo Sports
|Honduras
|4:00 p. m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|4:00 p. m.
|Tigo Sports
|Panamá
|4:00 p. m.
|Tigo Sports y canales locales
|Puerto Rico
|4:00 p. m.
|Tigo Sports y canales locales
|República Dominicana
|4:00 p. m.
|Tigo Sports y canales locales
|España
|12:00 a. m. (martes 16)
|DAZN y Movistar+