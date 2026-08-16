(Video) Estrella del Bayern Múnich generó conmoción mundial al desplomarse en pleno partido

Una imagen preocupante protagonizada por Jamal Musiala le dio la vuelta al mundo este domingo, luego de que la estrella del Bayern Múnich se desplomara en pleno terreno de juego durante el amistoso ante Leipzig.

El mediocampista alemán, de 23 años, había marcado minutos antes el tercer gol del Bayern en la victoria 3-1, pero cuando el encuentro estaba cerca de terminar comenzó a mostrar señales de que algo no estaba bien.

Musiala esperaba la reanudación del partido cuando se mostró desorientado y perdió el equilibrio. Su compañero Ismael Saibari se percató de la situación y rápidamente se acercó para sostenerlo antes de que cayera al césped.

La escena provocó preocupación entre los futbolistas. Joshua Kimmich también se acercó mientras el personal médico ingresaba para atender al jugador.

Prensa alemana reveló qué le pasó a Jamal Musiala

Jamal Musiala se desplomó durante el amistoso entre Bayern Múnich y Leipzig. (Foto con fines ilustrativos) (KEVIN C. COX/Getty Images via AFP)

Durante algunos minutos, Musiala permaneció tendido sobre el terreno de juego mientras recibía atención médica. Finalmente consiguió levantarse y abandonó la cancha por sus propios medios, aunque todavía se mostraba algo inestable.

De acuerdo con información publicada por el medio alemán BILD, el futbolista habría sufrido un golpe de calor. Durante el encuentro en el Allianz Arena, las temperaturas rondaron los 33 °C.

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, también llevó tranquilidad después del encuentro al referirse al estado del jugador.

“Lo más importante es que está bien. Todo lo demás, no se puede decir nada al respecto”. Declaró Eberl, según declaraciones reproducidas por BILD.

Musiala había ingresado durante la segunda parte del partido y su situación generó todavía más preocupación debido a su historial reciente de lesiones. El alemán estuvo anteriormente fuera de las canchas durante más de seis meses tras sufrir una fractura de peroné y una lesión de ligamentos.

Bayern Múnich también sufrió otros sustos

El inconveniente de Musiala no fue el único inconveniente físico que enfrentó el Bayern durante el amistoso. Konrad Laimer tuvo que abandonar el encuentro después de un choque que le provocó molestias en el muslo derecho, mientras que Minjae Kim también necesitó atención por problemas en una pierna.

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En cuanto al marcador, el Bayern Múnich derrotó 3-1 al Leipzig, con anotaciones de Luis Díaz, Nathaniel Brown y el propio Jamal Musiala. Brajan Gruda marcó el descuento.

Ahora la atención estará puesta en la evolución de Musiala, aunque las primeras informaciones llevaron tranquilidad después del fuerte susto que se vivió sobre el terreno de juego.