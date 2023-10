Video grabado durante el Mundial mostró que técnico de Alemania menospreció a Costa Rica

Hans-Dieter Flick durante el partido de Alemania VS Costa Rica (FRANCK FIFE/AFP)

Un video grabado durante el descanso del partido del Mundial de Catar 2022 entre Alemania y Costa Rica mostró lo enfadado que estaba el técnico alemán en ese entonces, Hanso Flick.

El documental Todo o Nada de Prime Video mostró cómo fue el paso de los alemanes por el Mundial de Catar, donde al igual que Costa Rica, quedaron eliminados en la fase de grupos.

Aunque el documental se estrenó hace unas semanas, este jueves se hizo viral una parte que Prime Video Francia subió en sus redes sociales, donde Flick menosprecia a Costa Rica y se enfada con sus jugadores.

El video fue grabado en el camerino teutón durante el descanso del partido, donde ellos iban ganando 1 por 0, pero con mucha dificultad, hecho que molestó al técnico porque, según él, La Sele era muy mala.

“Les damos la ventaja ahí, ellos son malos y les damos la ventaja, no podemos hacer eso, cada pequeño error y espacio que les damos no es lo que acordamos. Estamos arruinando todo, seguimos así y vamos directo a casa, no es posible, realmente no es posible”, dijo muy enojado caminando por todo el vestuario.

El timonel les pidió a sus jugadores que presionaran más, que pasaran el balón y tuvieran más profundidad, porque en cualquier momento la Sele los podía golpear, tal y como lo hizo en la segunda parte, donde le anotaron dos goles.

“Les hacemos la vida más fácil, necesitamos más confianza, caímos de cabeza, es la Copa del Mundo. Den todo lo que tienen y el que no puede que levante la mano, tenemos quien lo reemplace. Ya podríamos estar dos o tres goles por delante, depende de ustedes demostrar quienes somos”, concluyó.

A pesar de que la solución estuvo en un cambio, con el ingreso de Kai Havertz, que anotó dos goles y participó en otro para dejar todo 4 a 2 a favor de ellos, al final, al igual que Costa Rica, le dijeron adiós al torneo.

⚽️ Hansi Flick était passablement énervé de la mi-temps de ses joueurs face au Costa Rica. 😡



Les Allemands menaient pourtant 1-0 et se sont finalement imposés 4-2. 🇩🇪



L’effort aura été vain, le Japon battant l’Espagne. 🇯🇵😬



🎥 @PVSportFR pic.twitter.com/ei4HRVlbKE — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 12, 2023