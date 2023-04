Video: “Se la come feo el árbitro”, la falta de penal que sorprendió en Tigo Sports

San Carlos y Sporting juegan en el estadio Carlos Ugalde. Foto: Prensa SC

Sporting y San Carlos empatan a uno en el duelo que disputan en el estadio Carlos Ugalde en Ciudad Quesada, donde un penal mal sancionado por el árbitro Cristian Rodríguez se robó el show.

A los 24 minutos, el delantero colombiano Juan José Calero se tiró un piscinazo de esos bravos; nadie lo tocó pero el réferi se fue en todas y sancionó el penal, lo que desesperó a todos los norteños.

El error del silbatero fue tan claro que hasta el periodista José Alberto Montenegro tiró una frase que luego fue el vacilón en las redes sociales de Tigo Sports.

“Uyyy creo que se la come el árbitro, uuuyyy se la come feo, se la come feo el árbitro”, opinó.

Al final, un minuto después Randall Azofeifa marcó la falta para adelantar a los josefinos, pero a los 34 minutos, el atacante cubano Daniel Díaz igualó las acciones-

Se la come feo dice Monte pic.twitter.com/eqY9prGxn8 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 15, 2023