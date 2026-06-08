Video: Vea la reacción de Messi cuando pusieron “El Bombón Asesino” en vez del himno de Argentina

Lo que debía ser un solemne momento patriótico terminó convirtiéndose en una escena viral, antes del partido amistoso entre Argentina y Honduras en Estados Unidos.

El incidente ocurrió en el estadio Kyle Field, en College Station, Texas, y provocó reacciones inmediatas tanto en la cancha como en las redes sociales.

El error que nadie esperaba

Los jugadores de Argentina quedaron desconcertados por lo ocurrido previo al partido amistoso contra Honduras. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Todo sucedió cuando llegó el momento de entonar las estrofas patrias de la Albiceleste.

Cuando los jugadores estaba serios y listo para entonar su himno, por los altavoces comenzaron a sonar los primeros acordes de “El Bombón Asesino”, uno de los temas más populares del grupo santafesino Los Palmeras.

La equivocación duró unos seis segundos antes de que el audio fuera cortado abruptamente por la producción.

Messi y sus compañeros reaccionaron

Las cámaras captaron inmediatamente la sorpresa de los jugadores argentinos.

Algunos mostraron rostros de incredulidad, mientras que otros no pudieron evitar reírse por la situación.

Entre ellos destacó Lionel Messi, quien apareció sonriente al igual que Rodrigo De Paul, mientras que Enzo Fernández reaccionó con evidente desconcierto al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron miles de comentarios en redes sociales.

¿Por qué ocurrió la confusión?

Según trascendió, el problema se habría originado por un error en la lista de reproducción utilizada por la producción local del evento.

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Minutos antes, “El Bombón Asesino” había sonado en la pantalla gigante durante la presentación de la alineación argentina.

Al parecer, al momento de reproducir el himno nacional se seleccionó por equivocación el archivo incorrecto.

Aunque el error fue corregido rápidamente y posteriormente se interpretó el himno correspondiente, el episodio quedó grabado como uno de los bloopers más curiosos vividos por la Selección Argentina.