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¿Cómo le irá a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su último Mundial? Bruja da su veredicto sobre ellos y más estrellas

Reconocida bruja brindó sus pronósticos de cómo será el Mundial de Messi, Cristiano, Lamine Yamal y más estrellas

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Por Eduardo Rodríguez

El jueves será el pitazo inicial del Mundial 2026 y con ello decenas de estrellas buscarán brillar para guiar a sus selecciones hacia el trofeo más valioso que existe en este deporte; es por esto que en La Teja hablamos con la reconocida bruja Mithzi Bonilla, para conocer cómo le irá a algunos cracks.

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El tarot y el mundial 2026
La tarotista Mitzhi, conocida como Mitzhi Tarot le tiró las cartas a la máximas figuras del Mundial (Esteban Bermudez/ebermudez)

“En su corazón salen muchos recuerdos y nostalgia también sobre lo que ya vivió con todos sus equipos; él sabe que este sería su último Mundial, entonces lo veo con mucha fuerza en la cancha y vamos a ver por los dones, porque Messi es cierto que tiene mucho entrenamiento, pero lo de él es un don y lo veo superbién, dándolo todo”, aseguró sobre el 10 de la albiceleste.

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“Como tal, Ronaldo nos habla de que es alguien muy familiar, le encanta mucho el triunfo, va a ir con todo y más que todo por su equipo y familia; sí se le ve el avance, creo que va a dar lo mejor para intentar quedar como ganador de este Mundial”, dijo sobre CR7, aunque en otro de sus pronósticos no ve a Portugal ganando la copa.

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“Muchacho cuestionado por su forma de ser, por cómo se dirige; vamos a decir que hay en él algo de arrogancia. Sin embargo, te digo que como futbolista no va a dar lo que todo mundo espera; le falta experiencia y le falta humildad; las energías de toda la fama no ha logrado canalizarlas bien; eso lo lleva a perder el enfoque del Mundial. Esperemos que ojalá el muchacho logre lo que quieren muchos”, afirmó sobre el crack del Barcelona.

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“Las energías de él están muy disparadas, descontroladas, por decirlo así; no le siento a él un buen desarrollo como tal en el equipo, viene como con problemas detrás de camerino, con roces con personas del mismo equipo, entonces siento que eso no le va a permitir ir bien, tal vez por los rumores de que salió de un equipo y ese empezó a ganar y el otro al que llegó se cayó; hay como cierta desconfianza con este jugador, eso no le va a ayudar a brillar”, relató sobre Kiki.

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El tarot y el mundial 2026
La tarotista Mitzhi no descarta que Messi logre llevarse otra Copa del Mundo (Esteban Bermudez/ebermudez)

“Me sale la carta del diablo; es porque, debido a situaciones que le venían afectando, pueden venir a raíz de muchas cosas como las lesiones. Sin embargo, veo que logra salir de esa mala racha; lo veo con fuerza en Francia”, acotó.

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“Este muchacho dice en su corazón que va por la copa, él ya perdió un balón de oro y esta vez quiere ganar; la energía de él es muy buena, es fuerte, siento que podría sorprendernos”, mencionó Mithzi Tarot, como es más conocida.

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“Hace buen equipo con otro jugador; van a echarse el equipo al hombro, pero los demás no van a dar el mismo rendimiento”, añadió sobre Ney.

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“Un jugador fuerte y decisivo, hay que tenerle cuidado, se va a desarrollar con un fútbol muy diferente a otros; él puede desequilibrar a los otros equipos”, concluyó la tarotista.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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