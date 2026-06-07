Bruja predice cómo le irá a selecciones llamadas a ser revelaciones del Mundial

El Mundial está cada vez más cerca y la famosa bruja costarricense Mithzi Bonilla habló con La Teja para dar sus pronósticos de cómo le irá a unas selecciones que son llamadas a ser revelaciones del torneo.

Por medio de las cartas del tarot, Mithzi fue dando sus pronósticos de cada una de esas selecciones que son llamadas a intentar dar la sorpresa y buscar llegar más lejos de lo que la historia ha dictado.

La tarotista Mitzhi, conocida como Mitzhi Tarot predice el rumbo de selecciones llamadas a ser revelación del Mundial (Esteban Bermudez/ebermudez)

Marruecos viene de ser semifinalista, ¿podrá repetir?

“Ellos no van a entrar con lo mejor de las suertes; más sin embargo, ellos van a dar la lucha, pero siento que hay factores alrededor de ellos que no les van a permitir avanzar tanto, obviamente factores que podrían superar sobre la cancha y sobre el momento. Pero en este instante, nos habla de que no están como muy bien”, señaló Mithzi Tarot, como se le conoce popularmente, acerca de los africanos que fueron semifinalistas en Qatar 2022 y cayeron ante Francia.

Japón vive un gran presente que busca plasmar en este 2026

Mithzi ve buenas cosas para Noruega en el Mundial (Esteban Bermudez/ebermudez)

“Vamos a decirlo así a lo que yo puedo canalizar. El fútbol de los japoneses es muy diferente a muchos tipos de fútbol, me imagino, porque veo diferencias muy marcadas entre diferentes equipos. Entonces, siento que les va a costar demasiado como acomodarse o acoplarse en las canchas. Hay como complicaciones de cara a ser la revelación y hacer un buen mundial”, aseguró Mithzi por medio de las cartas del Tarot.

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Noruega tiene grandes figuras, por lo que se espera mucho de ellas

“Noruega nos sale como que al principio le va a costar acomodarse, pero yo siento que ya después como que agarran rumbo y sí llegan bastante lejos. Noruega podría también ser un país de los que podría llegar lejos y por qué no alcanzar el apogeo”, afirmó la tarotista.