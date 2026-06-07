Keylor Navas recibe una gran noticia luego del duro golpe de perder la final en México

El guardameta costarricense Keylor Navas se llevó una gran noticia, como lo es ser considerado el mejor portero de la campaña anterior en México, después de lo que significó el durísimo golpe de caer en la final de la Liga MX ante Cruz Azul con su actual equipo, los Pumas.

El Halcón fue elegido en el once ideal de la Liga MX de la campaña pasada después de quedar subcampeón con el combinado felino y pese a lo dolorosa que fue dicha instancia definitiva en la que su equipo rozó la gloria, algo que no logran los Pumas desde el 2011.

Keylor Navas fue premiado como mejor arquero de la Liga MX (Twitter Liga MX/Twitter Liga MX)

Keylor Navas quedó acompañado de Richard Ledezma de Chivas, Eduardo Bauermann de Pachuca, Willer Ditta de Cruz Azul y Diego Campillo, también de Guadalajara, en la parte defensiva.

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En la mitad del campo, Charly Rodríguez de los campeones aztecas, al igual que Rodolfo Rotondi, Robert Kenedy de los Tuzos y Jordan Carrillo, quien es compañero de Navas.

Los atacantes fueron Armando González de Guadalajara y Joao Pedro del San Luis, con Efraín Juárez, quien fue el entrenador de Keylor con el combinado universitario el pasado torneo.

Cruz Azul le provocó un duro golpe a Navas en la final pasada (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Ante este premio que recibió el portero nacional, Navas publicó un mensaje en su red social personal de Instagram agradeciendo a los que le dieron el respaldo para ser considerado como el mejor portero de la Liga MX anterior.

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“Gracias a Dios pudimos hacer un gran torneo. Muy feliz de estar en el once ideal. Gracias a todos los que me votaron”, comentó el histórico arquero de nuestro país.

Keylor renovó con los felinos hasta el 2027, por lo que seguirá defendiendo los colores de los Pumas en la búsqueda de la revancha el siguiente semestre y así lograr acabar la maldición de 15 años sin poder ser los monarcas de México.