Hija de Keylor Navas le envió inesperado mensaje a la nueva Miss Universe Costa Rica

Keylor Navas y su hija Daniela Hernández (Instagram)

La coronación de Mariale Acosta como Miss Universe Costa Rica 2026 sigue generando miles de reacciones en redes sociales, donde figuras públicas, seguidores y personalidades del país han aprovechado para felicitar a la nueva reina de belleza.

Entre los mensajes que más llamaron la atención destacó el de Daniela Hernández, hija del futbolista Keylor Navas y de la modelo Andrea Salas.

Un mensaje lleno de apoyo

La joven compartió en sus historias la publicación de la coronación de la herediana y le dedicó unas palabras que rápidamente fueron comentadas por seguidores de los certámenes de belleza.

“Toda Costa Rica está con usted. Que Dios la acompañe, el universo la espera”, escribió Daniela.

El mensaje fue interpretado como una muestra de respaldo hacia la nueva soberana, quien ahora tendrá la responsabilidad de representar al país en Miss Universo 2026, certamen que se realizará en Puerto Rico.

Una de las ganadoras más respaldadas

05/06/2026 Centro de Convenciones de Costa Rica. Mariale Acosta dio declaraciones luego de ser electa Miss Universo Costa Rica 2026, durante la llamada Gala dorada de la misses. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Desde que fue anunciada como la nueva reina nacional, Mariale Acosta ha recibido una gran cantidad de mensajes de felicitación y apoyo.

La herediana llegaba como una de las candidatas con mayor respaldo del público y durante la gala también fue una de las participantes que más aplausos recibió por parte de los asistentes.

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Su victoria por muchos ticos y por numerosas figuras nacionales, quienes destacaron su perseverancia y el camino que recorrió para alcanzar la corona.

Ahora, la nueva Miss Universe Costa Rica iniciará la preparación para representar al país en el escenario internacional, donde buscará dejar en alto el nombre de Costa Rica ante el mundo.