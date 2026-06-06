Omar Cascante llegó muy bien acompañado al Miss Universe Costa Rica 2026

Omar Cascante permaneció muy bien acompañado durante la Gala Dorada en la que este viernes la organización Miss Universe Costa Rica eligió a su reina del 2026.

El periodista presentó la final del concurso de belleza junto a la miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, pero durante la noche alguien estuvo muy cerca de su corazón.

Omar Cascante y Sheynnis Palacios presentaron el Miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Lo que ocultó Omar en su traje

Cascante llevó oculto en su traje entero una emotiva fotografía en la que aparece con su hermano menor Gustavo Cascante, quien falleció a los 40 años el pasado 5 de mayo.

Precisamente, Omar honró la memoria de su amado Tocho, como le decían a Gustavo, al cumplirse un mes de su lamentable e inesperado fallecimiento por un infarto.

“Esta va por usted, hermano. Hasta el cielo”, escribió Omar en Instagram al compartir dos fotos desde la alfombra roja del certamen, en la que mostró la imagen que llevó con él.

En la fotografía, Tocho aparece abrazando a su hermano, evidenciando el gran cariño que había entre ellos.

Omar Cascante ocultó esta emotiva fotografía en su traje durante la Gala Dorada del Miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Instagram Omar Cascante. (Instagram/Instagram)

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Emotivas reacciones

Muchos seguidores del periodista reaccionaron a la publicación en redes con emotivos mensajes.

“Estoy segura de que ahí estaría pegado en la pantalla viendo al cachorrito brillar con una enorme sonrisa, como te lo dije ahora”. “Ahí está en primera fila. Orgulloso y feliz de verte”. “Su hermano los cuide desde el cielo, un abrazo”, fueron algunas de las opiniones de la gente.