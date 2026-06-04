Omar Cascante se pone más galán para su regreso a la televisión

Omar Cascante está a solo horas de regresar a la televisión costarricense y rumbo a ese gran momento, el periodista y presentador se puso más galán este jueves.

El comunicador asumirá este viernes la conducción de una de las transmisiones más esperadas de la pantalla local y lo hará al lado de nada más y nada menos que de la miss Universo 2023, la nicaragüense Sheynnis Palacios.

Sheynnis Palacios y Omar Cascante presentarán la gala dorada del Miss Universe Costa Rica 2026, este viernes. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/La Nación)

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La dupla presentará este viernes 5 de junio, a partir de las 8 de la noche, por el canal ¡Opa! (el 38 de la televisión abierta), la gala dorada en la que la organización Miss Universe Costa Rica elegirá a su reina del 2026.

Como la noche es tan especial, Omar estuvo este jueves en el salón de belleza arreglándose el cabello para lucir impecable en la transmisión y el resultado de cómo quedó lo dejó muy feliz.

“¡Andy, te luciste!”, afirmó Cascante sobre el corte de cabello que le hicieron y que lo hará lucir bien guapo en la especial noche de elección y coronación de la próxima representante de Costa Rica en el Miss Universo 2026.

Omar Cascante se puso más galán para la especial noche que vivirá este viernes. Fotografía: Instagram Omar Cascante. (Instagram/Instagram)

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Una de ellas será la reina

Por la corona compiten 14 mujeres representantes de diversas zonas del país. Las candidatas son: Brenda Alfaro, María Alejandra Acosta, Nayeli Montenegro, Aaliyah Cunningham, Kristy Bolaños, Karleen Griffith, Monique Vincent, Alexia Sánchez, Yoselyn Ureña, Samaria Montero, Reidy Gutiérrez, Chantai Solano, Melany Chavez y Marisol Bagnarello.

Omar y Sheynnis asumirán la conducción de una gala que tendrá lugar en el Centro Nacional de Convenciones y que será histórica, pues reunirá en un mismo lugar a las últimas tres miss Universo: Sheynnis Palacios (2023), Victoria Kjaer (2024) y Fátima Bosch (2025).

Esta es la corona que ganará la Miss Universe Costa Rica 2026 la cual está inspirada en el Parque Nacional Corcovado. (redes/Captura de video)

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