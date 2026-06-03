Sheynnis Palacios ya está en Costa Rica, pues este viernes tiene una misión especial

Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023, ya está en Costa Rica. El 30 de mayo la nicaragüense cumplió 26 años. (Instagram)

La ex miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, ya se encuentra en Costa Rica para ser parte de la esperada final de Miss Universe Costa Rica 2026.

La reina de belleza nicaragüense aterrizó la tarde de este miércoles en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, donde fue recibida por Mahyla Roth, actual miss Universe Costa Rica, quien este viernes entregará la corona a su sucesora.

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Palacios será una de las grandes figuras de la gala final, pues tendrá a cargo la conducción del certamen junto con el periodista Omar Cascante.

Su participación ha generado gran expectativa entre los seguidores de los concursos de belleza, ya que se trata de una de las ganadoras más populares de los últimos años.

Sheynnis Palacios ya está en Costa Rica

La elección de la nueva representante costarricense se realizará este viernes 5 de junio en el Centro de Convenciones de Costa Rica. En total son 14 candidatas las que competirán por la corona y por el derecho de representar al país en la próxima edición de Miss Universo.

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La organización informó que todavía quedan algunas entradas disponibles para quienes deseen asistir al evento y vivir de cerca una noche llena de glamour, emoción y belleza.