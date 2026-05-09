Costa Rica hará historia al reunir a tres Miss Universo en una sola noche

Costa Rica se convertirá en el epicentro de la belleza universal el próximo 5 de junio, cuando las tres últimas ganadoras de Miss Universo coincidan por primera vez en suelo nacional durante la llamada Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica.

Un encuentro histórico para los fanáticos de los certámenes

Las Miss Universo 2023, 2024 y 2025 estarán juntas en Costa Rica. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Según Infobae, ya se confirmó presencia de Sheynnis Palacios (2023), Victoria Kjær Theilvig (2024) y Fátima Bosch Fernández (2025), en lo que ya muchos seguidores describen como uno de los eventos de belleza más importantes realizados en Centroamérica.

La coincidencia de tres soberanas consecutivas de Miss Universo en una misma gala nacional es considerada algo poco común dentro de la industria de certámenes.

Sheynnis Palacios tendrá un papel especial

La nicaragüense Sheynnis Palacios, quien hizo historia como la primera centroamericana en ganar Miss Universo, no solo asistirá al evento, sino que además será la conductora oficial de la gala.

Su participación genera gran expectativa entre fanáticos de la región por el impacto que tuvo su coronación en América Latina.

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, visitó la Isla Tortuga antes del Picnic Festival 2026. (Instagram Sheynnis bydan/Tomada de Instagram de Sheynnis Palacios)

La danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, viajará al país para formar parte del jurado oficial que elegirá a la nueva representante costarricense.

Mientras tanto, Fátima Bosch Fernández, actual Miss Universo 2025, llegará como la soberana vigente de la organización y una de las figuras centrales de la noche.

Costa Rica estará en los ojos del mundo

El evento atraerá atención internacional, medios de comunicación, creadores de contenido y seguidores de concursos de belleza que viajarán desde distintos países para presenciar el encuentro de las tres reinas universales.

LEA MÁS: ¿Quién es María José Quesada, la compañera de pódcast de Montserrat del Castillo? El lazo entre ellas le sorprenderá

La organización considera que esta Gala Dorada posicionará a Costa Rica como una de las sedes más importantes de la franquicia en la región.

Victoria Kjær participará como jurado del certamen nacional. (Instagram/Instagram)

Una noche llena de glamour y simbolismo

La actividad se realizará a las 8 p.m. del próximo 5 de junio y marcará un momento histórico para el país y para los seguidores de Miss Universo.

Además de elegir a la nueva representante nacional, la gala buscará celebrar valores como el liderazgo femenino, la resiliencia y la representación internacional.