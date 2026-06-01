Omar Cascante inició ensayos para Miss Universe Costa Rica con emotivo recuerdo de su hermano

Omar Cascante, periodista y presentador, estará estos días en el canal ¡Opa! ensayando para la gran final de Miss Universe 2026. (redes/Instagram)

Los ensayos para la gala final de Miss Universe Costa Rica ya comenzaron y uno de los más emocionados por este importante reto es Omar Cascante, quien será el presentador principal del certamen junto a la exmiss Universo Sheynnis Palacios.

Sin embargo, el arranque de esta nueva etapa también estuvo marcado por la nostalgia, pues el comunicador no pudo evitar recordar a su hermano Gustavo “Tocho” Cascante, fallecido el mes pasado y quien siempre fue uno de sus mayores apoyos.

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El periodista confesó que desde hace meses esperaba con ilusión el inicio de los ensayos, pero reconoció que ahora enfrenta este momento con una mezcla de emociones, pues destacó cuánto significó para su hermano en su carrera profesional.

“Mi hermano siempre estuvo orgulloso de lo que yo hacía; me llamaba, me preguntaba, me daba ideas. De hecho, mucho de lo que ustedes vieron en televisión fue gracias a él”, recordó.

Omar Cascante dedicará su participación en el Miss Universe a su hermano

Significado especial

Por esa razón, aseguró que cada paso que dé rumbo a la gala final tendrá un significado muy especial.

“Desde el primer ensayo, desde la primera palabra, desde lo primero que voy a decir, desde el primer paso de este proceso, él estará conmigo y lo que haga será en su honor”, afirmó.

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Sheynnis Palacios y Omar Cascante serán los presentadores principales del Miss Universo Costa Rica este viernes. (Instagram/La Nación)

Aunque reconoció que la ausencia de “Tocho” sigue pesando en su corazón, también aseguró que encuentra fuerzas en la gratitud y en la fe para continuar adelante.

“Y aunque la nostalgia continúe en mí, tengo una motivación hermosa, hermano: agradecer para seguir adelante. La gloria sigue siendo de Dios, y el trabajo y la actitud”, concluyó.

La gala final de Miss Universe Costa Rica será este viernes 5 de junio y se transmitirá por canal ¡Opa! donde 14 bellas candidatas lucharán por dejarse la corona.