Omar Cascante le da inesperada sorpresa a su hijo mayor: “Tengo al mejor papá”

Omar Cascante no desaprovechó una oportunidad de oro que tuvo este miércoles y sorprendió a su hijo mayor con un inesperado detalle que llenó al joven de gran felicidad.

El periodista y presentador regresará este viernes a la televisión para conducir el Miss Universe Costa Rica 2026 al lado de la exmiss Universo Sheynnis Palacios.

Omar y Sheynnis se conocieron este miércoles en el inicio de los ensayos para la gran final del certamen, que será este viernes en el Centro Nacional de Convenciones.

Omar Cascante regresa a la televisión este viernes. Fotografía: Instagram Omar Cascante. (redes/Instagram)

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El video de Omar con Sheynnis

La cercanía con la exreina de belleza universal permitió a Omar sorprender a su primer hijo, Daniel, quien es un gran admirador de la nicaragüense.

“Vea, Dani, esto es como detrás de cámaras, aquí está Sheynnis (Palacios), a quien le conté de vos”, le dijo Omar a su hijo en un video que le grabó y que el joven diseñador compartió en sus historias de Instagram.

Fiel a su estilo cercano y humilde, Sheynnis reaccionó con emoción al video que grababa Omar.

“Dani, saluditos, espero conocerte pronto”, afirmó Palacios, quien también le envió un beso al primogénito de Omar.

Luego, el periodista le contó a su hijo que Sheynnis no había comido ni (gallo) pinto ni carne y ella interrumpió al comunicador diciendo: “Sí, necesito que me den comida bien tica”.

Sheynnis Palacios y Omar Cascante serán los presentadores de Miss Universo Costa rica 2026. (Instagram/La Nación)

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La confesión de Omar a la exmiss Universo

Pero el video no quedó ahí. Omar le hizo una confesión sobre su hijo a miss Universo 2024.

“Mi hijo te admira mucho”, le reveló la exfigura de Teletica a la modelo y presentadora, quien reaccionó con mucha felicidad y con una pregunta para Omar.

“¡Ay, qué bello! Un gustazo. ¿Dani va a estar con nosotros en la gala?”, cuestionó Palacios a Cascante, quien le confirmó con un “sí, correcto”.

De seguido, Sheynnis le hizo una promesa a Daniel. “Ese día nos vamos a conocer”, dijo.

Así reaccionó Daniel

Muy emocionado, Daniel compartió el video en redes y evidenció el tamaño de su felicidad con un mensaje muy claro.

“Que yo tengo al mejor papá”, escribió el joven, quien por más de 20 años fue el único hijo de Cascante, hasta el nacimiento de Santiago, quien ya tiene añito y medio.

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