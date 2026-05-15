Tras una semana llena de dolor, a Omar Cascante le salió una oportunidad que no podía desaprovechar

Omar Cascante será uno de los presentadores de la Gala Dorada del Miss Universe Costa Rica. (redes/Instagram)

Luego de una semana marcada por el dolor tras la muerte de su hermano, el periodista costarricense Omar Cascante compartió una importante noticia relacionada con su carrera profesional.

El comunicador anunció mediante sus redes sociales que será uno de los presentadores oficiales de la “Gala Dorada” del Miss Universe Costa Rica, evento que se realizará el próximo 5 de junio en el Centro de Convenciones.

En la gala compartirá escenario con la exmiss universo Sheynnis Palacios, una de las figuras más reconocidas de los certámenes de belleza en la actualidad.

“La magia, el glamour y la emoción ya tienen anfitriones. Sheynnis Palacios y Omar Cascante serán los presentadores oficiales de La Gala Dorada del Miss Universo”, señala la publicación compartida por la organización y replicada por el periodista en sus historias.

Un anuncio en medio de días difíciles

La noticia llega después de días complicados para Cascante, quien recientemente enfrentó la pérdida de su hermano y recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de seguidores y compañeros del medio.

LEA MÁS: Omar Cascante habla sobre supuesta negligencia en clínica que terminó con la muerte de su hermano menor

Ahora, el periodista se prepara para asumir uno de los eventos más importantes del entretenimiento y la belleza en Costa Rica.

La gala servirá para elegir a la nueva representante costarricense rumbo al certamen internacional de Miss Universe.