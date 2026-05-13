Omar Cascante habla sobre supuesta negligencia en clínica que terminó con la muerte de su hermano menor

El periodista y cantante Omar Cascante decidió romper el silencio sobre uno de los momentos más dolorosos que ha vivido su familia: la repentina muerte de su hermano menor, Gustavo “Tocho” Cascante, ocurrida el pasado 5 de mayo.

En un mensaje cargado de dolor, reflexión y cuestionamientos, Cascante habló públicamente sobre lo que ocurrió horas antes del fallecimiento de su hermano, quien llegó a un centro médico sintiéndose mal y, según denunció, fue diagnosticado inicialmente con un cuadro de ansiedad.

Gustavo Cascante (centro) murió el martes pasado de un infarto. En la foto junto a sus hermanos Juan José y Omar. (redes)

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“Costa Rica tiene médicos extraordinarios, enfermeros y enfermeras que sostienen hospitales enteros con esfuerzo y vocación, a pesar del cansancio acumulado; personas que han salvado miles de vidas aún en medio de guardias imposibles y de sistemas que están saturados y justamente por respeto a ellos, a quienes llevan esta profesión con humanidad, es que quisiera decirles esto”, expresó la exfigura de Teletica.

Las palabras del comunicador llegan un día después de que la esposa de Gustavo, Gloriana Rivas, también hiciera pública su denuncia sobre la atención recibida antes de la tragedia en la clínica Marcial Rodríguez Conejo en el Brasil de Alajuela.

“Uno siempre cree que estas historias le pasan a otros”

Más allá del dolor familiar, Omar aseguró que siente la responsabilidad de generar reflexión sobre situaciones como estas que, según dijo, podrían tocarle a cualquier persona.

“No he dejado de pensar ni un solo minuto, no desde el enojo, pero sí desde la responsabilidad, la responsabilidad de reflexionar sobre algo que podría tocarle a cualquiera porque uno siempre cree que estas historias le pasan a otros”, manifestó.

El periodista agregó que jamás imaginaron convertirse en parte de una estadística relacionada con posibles fallas en la atención médica.

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“Uno escucha casos, ve noticias, lee comentarios y mientras no toque la puerta de la casa el problema parece ser un problema lejano. Nosotros jamás imaginamos formar parte de esas estadísticas y hoy lo somos. Somos una familia más tratando de entender cómo una vida puede cambiar por completo en cuestión de minutos”, dijo.

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Omar Cascante cuestiona protocolos y sensibilidad humana

Desde su doble rol de hermano y periodista, Cascante aprovechó el mensaje para lanzar una profunda reflexión sobre la atención en los centros médicos y la importancia de escuchar a los pacientes más allá de un chequeo rutinario.

“Quiero hablar no solo como hermano sino como periodista, ¿cuál es hoy la verdadera línea de respeto ante casos así?, ¿qué protocolos se activan cuando alguien llega con síntomas que podrían confundirse con facilidad?, ¿cuánto espacio queda para la sensibilidad humana dentro de un sistema que está agotado?”, cuestionó.

El cantante insistió en que la atención médica también debe incluir empatía y capacidad de escuchar.

“Porque cuando una persona llega diciendo no me siento bien, algo no está bien, la atención no debería empezar con el chequeo de signos vitales, no, también debería comenzar con la capacidad de escuchar y empatizar”, afirmó.

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“Ningún paciente debería sentirse como un número”

En su mensaje, Omar también hizo un llamado a revisar la manera en que se atienden las emergencias médicas, especialmente cuando existen síntomas que podrían parecer menores.

Gloriana Rivas junto a su esposo Gustavo Cascante. (Facebook/Facebook)

“La medicina necesita conocimiento, criterio, pero también humanidad porque la rutina puede volver mecánico lo que es delicado y cuando se trabaja con vidas humanas, mucho ojo, porque olvidar eso puede tener consecuencias irreversibles”, expresó.