Viuda del hermano de Omar Cascante denuncia lo que pasó horas antes del fallecimiento de su esposo

La muerte de Gustavo “Tocho” Cascante, hermano menor de Omar Cascante, sigue generando conmoción entre familiares y allegados.

Ahora, en medio del profundo dolor, su esposa, Gloriana Rivas, decidió romper el silencio y denunciar públicamente lo que vivieron horas antes del fallecimiento del querido vecino de Alajuela.

Gloriana Rivas junto a su esposo Gustavo Cascante. Fotografía: Facebook Gloriana Rivas. (Facebook/Facebook)

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A través de un extenso mensaje en Facebook, Gloriana aseguró que su esposo acudió a buscar ayuda médica la noche del pasado 5 de mayo, luego de empezar a sentirse mal entre las 7 p.m. y 8 p. m..

“Tenía síntomas que indicaban que algo no estaba bien, sobre todo en él. Acudimos de inmediato a la clínica Marcial Rodríguez Conejo en el Brasil de Alajuela buscando ayuda urgente”, relató.

“Nos dijeron que todo estaba bien”

Según contó la viuda, al llegar al centro médico esperaban recibir una atención rápida y profunda debido a los síntomas que presentaba Gustavo. Sin embargo, afirma que eso no ocurrió.

“A pesar de expresar que se encontraba mal, y tener que exigir que lo atendieran, una enfermera únicamente le tomó los signos vitales y nos dijeron que ‘todo estaba bien’”, denunció.

De acuerdo con su versión, los síntomas fueron atribuidos a un posible ataque de ansiedad o pánico.

“Le dieron una bolsa de papel para respirar y le indicaron que debía esperar sentado a ser atendido”, explicó.

La esposa de “Tocho” considera que la situación requería una atención más rigurosa y urgente.

“Es mejor pecar de precavido o exagerado… debían de haberle hecho de una vez un electrocardiograma, o lo que se hubiera necesitado en el momento”, expresó.

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Omar Cascante y su familia le dieron el último adiós a su hermano Gustavo el pasado miércoles 6 de mayo. Fotografía: Instagram. (redes/Instagram)

La decisión que tomaron y el desenlace fatal

Ante la sensación de que algo no estaba bien, la familia decidió trasladarlo por sus propios medios a una clínica privada ubicada a unos 15 minutos.

Pero lamentablemente, el tiempo no alcanzó.

“Al llegar… ya era muy tarde, nos faltaron solo unos minutos, esos que desperdiciamos con una mala atención en la Marcial”, afirmó.

Pese a los esfuerzos médicos realizados en el centro privado, Gustavo falleció poco después.

“Minutos después nos comunicaron el fallecimiento. Así de fugaz se escapó la vida de quien hoy nos falta”, escribió Gloriana.

“No escribimos esto desde el odio”

La viuda dejó claro que su intención no es atacar al personal médico, sino generar conciencia sobre la importancia de escuchar y valorar adecuadamente a los pacientes.

“No escribimos esto desde el odio. Lo escribimos desde el dolor”, manifestó.

Además, pidió sensibilidad y compromiso por parte de quienes trabajan en centros médicos.

“Detrás de cada paciente hay una familia entera sosteniendo el corazón en las manos, esperando ser escuchada”, señaló.

En su mensaje también recordó que no todas las emergencias cardíacas se presentan de forma evidente.

“Porque no todos los infartos se ven como en las películas. Porque un paciente joven también puede estar sufriendo una emergencia real. Porque minimizar síntomas puede costar vidas”, advirtió.

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Una familia destrozada

El fallecimiento de Gustavo “Tocho” Cascante dejó devastada a toda su familia y personas cercanas.

“Hoy nuestra familia quedó rota”, lamentó Gloriana.

Finalmente, aseguró que comparte su historia con la esperanza de que ninguna otra familia tenga que atravesar una situación similar.

“Deseamos profundamente que ninguna otra familia tenga que pasar por un dolor así”, concluyó.

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