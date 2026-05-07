Omar Cascante deja este poderoso mensaje en medio de su dolor, tras despedir a su hermano

El periodista y presentador Omar Cascante compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la repentina muerte de su hermano menor, Gustavo Cascante Córdoba, ocurrida este martes por la noche.

Gustavo Cascante "Tocho" (de verde), hermano menor de Omar Cascantente, falleció por causas naturales el martes. (Instagram/Instagram)

En medio del duelo que atraviesa junto a su familia, la exfigura de Teletica publicó unas palabras cargadas de reflexión sobre lo frágil que puede ser la vida y la importancia de expresar el cariño a tiempo.

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“Oren por nosotros… y amen hoy. ¡Amen ya! Abracen más fuerte. Perdonen más rápido. Digan ‘te amo’ mientras todavía haya tiempo. Porque la vida cambia en un instante… y después, hay palabras que ya no alcanzan”, escribió Cascante en sus redes junto a un video donde también recalcó la importancia de vivir el presente.

Omar Cascante pide oraciones por su familia tras la muerte de su hermano

El también cantante aseguró que sigue tratando de entender lo incomprensible y que, aun en medio del dolor y aun con el corazón roto, “solo puedo decir gracias, Dios, porque hoy no entiendo el camino, pero confío en que tú sabes lo que haces”.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y solidaridad de amigos, seguidores y figuras del medio nacional, entre ellos excompañeros de televisión y personalidades del espectáculo.

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El actor Freddy Víquez le expresó: “Lo siento muchísimo, querido Omar. Que la paz de Dios, que sobrepasa toda lógica y entendimiento, abrace sus corazones”.

Omar Cascante compartió en sus redes esta foto de su hermano Gustavo y su madre. (Instagram/Instagram)

Por su parte, el humorista Rigoberto Alfaro también le envió un mensaje de fortaleza: “Mucha fuerza, Omarcito, para usted y su familia”.

La pérdida de Gustavo, conocido cariñosamente por sus allegados como Tocho, ha provocado una ola de muestras de cariño hacia la familia Cascante en uno de sus momentos más difíciles.