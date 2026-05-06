Farándula

Esta habría sido la causa de la muerte del hermano de Omar Cascante y los datos de su funeral

El periodista Omar Cascante, expresentador de Teletica, y su familia viven un duro momento

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Por Silvia Núñez
Hermano de Omar Cascante, Gustavo Cascante y su funeral.
Omar Cascante tiene dos hermanos, Gustavo, quien está en el centro, falleció este 5 de mayo. (redes)

La familia del periodista y cantante Omar Cascante continúa atravesando horas de profundo dolor tras la muerte de su hermano menor, Gustavo Cascante Córdoba, ocurrida la noche de este martes 5 de mayo.

De acuerdo con información compartida por allegados a la familia, Gustavo, conocido cariñosamente como “Tocho”, habría fallecido por causas naturales, aunque hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre su deceso.

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Según nos enteramos, el hermano del comunicador, de 40 años, estuvo trabajando durante el día de manera normal y en la noche se empezó a sentir mal hasta que lamentablemente no pudo luchar más.

Su partida ha causado conmoción entre familiares, amigos y personas cercanas a los Cascante, quienes han expresado mensajes de solidaridad y apoyo en redes sociales.

Hermano de Omar Cascante, Gustavo Cascante y su funeral.
Gustavo Cascante, hermano del periodista Omar Cascante, está siendo velado en Alajuela. (redes)

El cuerpo de Gustavo permanece en la iglesia Asambleas de Dios, en Alajuela, o también conocida como iglesia Vida Nueva, donde familiares y seres queridos realizan el velatorio.

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Fue su hermano mayor, Juan José Cascante, quien informó públicamente sobre las honras fúnebres a través de redes sociales e invitó a quienes deseen acompañarlos a despedir a “Tocho”.

La ceremonia fúnebre se llevará a cabo este miércoles a las 3 de la tarde, en esta misma iglesia.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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