Hijo de Omar Cascante conmueve con triste mensaje tras muerte de su tío

Daniel Cascante compartió una foto de cuando era bebé junto a su tío Gustavo. (Instagram/Instagram)

El dolor por la partida de Gustavo Cascante Córdoba sigue golpeando fuerte a la familia Cascante, y esta vez fue Daniel, hijo del periodista Omar Cascante, quien tocó el corazón de muchos con un mensaje lleno de amor y nostalgia.

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El joven utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su tío, a quien recordará como una figura alegre y muy cercana.

“Gracias por cada momento y cada risa. Por siempre ser el alma de la fiesta en cada reunión, descansa en la eternidad, tío Tocho. Te amaremos siempre”, escribió.

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El mensaje lo acompañó con una imagen muy especial: una fotografía de cuando él apenas tenía unos meses de nacido, en brazos de su tío, reflejando el vínculo que existía entre ambos desde el inicio.

El hijo de Omar Cascante recordó a su tío como “el alma de la fiesta”. (Daniel Cascante /Daniel Cascante)

Un golpe que sacudió a toda la familia

La muerte de Gustavo Cascante, hermano menor de Omar Cascante, fue confirmada la noche del martes 5 de mayo y tomó por sorpresa a muchos.

El propio Omar compartió un mensaje corto, pero profundamente doloroso en sus redes sociales: “Mi alma está triste hasta la muerte”, junto a un lazo negro.

Posteriormente, fue su hermano Juan José Cascante quien confirmó la noticia y despidió a Gustavo, conocido como “Tocho”, con palabras cargadas de tristeza.

Mensajes que reflejan el cariño

Las redes sociales de la familia se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo, pero el de Daniel destacó por la cercanía y el cariño que dejó ver hacia su tío.

Su publicación no solo mostró el dolor por la pérdida, sino también la huella que Gustavo dejó en quienes lo rodeaban, siendo recordado como alguien alegre, cercano y presente en los momentos importantes.

Una familia unida en medio del dolor

Aunque las causas del fallecimiento no han trascendido, la noticia ha generado una ola de solidaridad hacia Omar Cascante y sus seres queridos.

Gustavo tenía 40 años, estaba casado y era padre de un hijo de 17 años, lo que hace aún más dura su partida.