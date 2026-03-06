Teleguía Deportes

Visita de Lionel Messi a Donald Trump en la Casa Blanca le salió muy cara

El astro argentino fue cuestionado en redes sociales tras su visita a la Casa Blanca y su encuentro con Donald Trump

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La reciente visita de Lionel Messi a la Casa Blanca generó una fuerte polémica en redes sociales y miles de comentarios, especialmente en América Latina.

El astro argentino, considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo, recibió críticas luego de que se difundieran imágenes de su encuentro con Donald Trump, figura política que genera rechazo en diversos sectores de la región.

La estrella argentina Lionel Messi le entrega un balón al presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un evento con el Inter Miami en la Casa Blanca.
La estrella argentina Lionel Messi le entrega un balón al presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un evento con el Inter Miami en la Casa Blanca. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Reacciones en redes sociales

Tras conocerse la visita, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar al jugador por reunirse con el presidente estadounidense.

Muchos comentarios señalaron que Trump es una figura poco querida en varios países latinoamericanos, lo que provocó que algunos seguidores expresaran su molestia con el futbolista.

Otros, sin embargo, defendieron al capitán de la selección de Argentina y señalaron que su presencia en la Casa Blanca podría estar relacionada con eventos institucionales o actividades oficiales.

LEA MÁS: Le llueve al periodista Fabrizio Romano por publicar video pagado en sus redes sociales

Debate entre seguidores

La polémica se trasladó rápidamente a plataformas como X, Instagram y TikTok, donde el nombre de Messi comenzó a circular acompañado de opiniones divididas.

Mientras algunos aficionados consideran que el futbolista debería mantenerse al margen de temas políticos, otros aseguran que su visita no necesariamente implica una postura ideológica.

Por ahora, Messi no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas, mientras el tema sigue generando debate entre seguidores del fútbol y usuarios de redes sociales.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lionel MessiDonald TrumpEstados UnidosNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.