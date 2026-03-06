Visita de Lionel Messi a Donald Trump en la Casa Blanca le salió muy cara

La reciente visita de Lionel Messi a la Casa Blanca generó una fuerte polémica en redes sociales y miles de comentarios, especialmente en América Latina.

El astro argentino, considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo, recibió críticas luego de que se difundieran imágenes de su encuentro con Donald Trump, figura política que genera rechazo en diversos sectores de la región.

La estrella argentina Lionel Messi le entrega un balón al presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un evento con el Inter Miami en la Casa Blanca. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Reacciones en redes sociales

Tras conocerse la visita, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar al jugador por reunirse con el presidente estadounidense.

Muchos comentarios señalaron que Trump es una figura poco querida en varios países latinoamericanos, lo que provocó que algunos seguidores expresaran su molestia con el futbolista.

Otros, sin embargo, defendieron al capitán de la selección de Argentina y señalaron que su presencia en la Casa Blanca podría estar relacionada con eventos institucionales o actividades oficiales.

Debate entre seguidores

La polémica se trasladó rápidamente a plataformas como X, Instagram y TikTok, donde el nombre de Messi comenzó a circular acompañado de opiniones divididas.

Mientras algunos aficionados consideran que el futbolista debería mantenerse al margen de temas políticos, otros aseguran que su visita no necesariamente implica una postura ideológica.

Por ahora, Messi no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas, mientras el tema sigue generando debate entre seguidores del fútbol y usuarios de redes sociales.

Trump explica cómo Estados Unidos está haciendo un "gran trabajo" bombardeando Irán, y Lionel Messi y sus compañeros lo aplauden. No hay excusa para esto cuando 1200 iraníes han muerto, incluidos 300 niños. pic.twitter.com/YNWzsaP4us — Tere Felipe (@_TereFelipe_) March 6, 2026

Esta imagen es una mancha enorme en el legado de Messi.



Calladito mientras Trump habla sobre bombardear países, literalmente amenazando de muerte a quien se le oponga.



No vale todo lo mismo.

No es "cualquiera". pic.twitter.com/dx4rGhMp87 — Mariano Sinito (@SinitoMariano) March 5, 2026

Messi llevó la bandera Argentina a lo más alto.



Me quedo con eso. pic.twitter.com/QZkesFavzP — Messias (@Messias30_) March 6, 2026

