Xelajú vs. Alajuelense: ¿Cuál equipo queda campeón de Copa Centroamericana 2025 según la IA?

La Inteligencia Artificial propone un marcador hipotético para la final en Guatemala y este escenario convertiría a Xelajú en campeón de la Copa Centroamericana 2025

Por Hillary Chinchilla Marín

El empate 1-1 en el Alejandro Morera Soto dejó abierta la final entre Alajuelense y Xelajú, por lo que la Inteligencia Artificial elaboró un marcador hipotético para el duelo del 3 de diciembre en Guatemala.

El marcador hipotético según IA

Alajuelense vs. Xelajú
La final quedó empatada 1-1 tras el partido en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El partido de ida dejó emociones fuertes: Alajuelense falló dos penales detenidos por el portero de Xelajú, mientras ambos equipos alternaron el dominio y generaron múltiples opciones de gol. Con la serie pareja y sin ventaja deportiva, cualquier resultado en territorio guatemalteco será definitivo.

Basado únicamente en azar y en lo visto en el duelo disputado en Costa Rica, la Inteligencia Artificial plantea como marcador posible un 2-1 a favor de Xelajú, sin valor predictivo, ni estadístico. Bajo este escenario meramente hipotético, el club guatemalteco se coronaría campeón de la Copa Centroamericana 2025, al ganar el partido y la serie en su estadio.

Alajuelense vs. Xelajú
El portero de Xelajú detuvo dos penales y fue figura en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El desenlace real se conocerá el miércoles 3 de diciembre a las 8 p.m., cuando ambos equipos disputen el título en un ambiente que promete ser intenso y con la serie completamente abierta.

Nota realizada con ayuda de IA

