Así se repartieron las entradas para la afición manuda en la final de la Copa Centroamericana en Guatemala

La afición de Alajuelense quedó muy inquieta y algunos hasta se quedaron con las ganas de obtener una entrada para el juego que los manudos jugarán la próxima semana en Guatemala, en el que podría ganar el tricampeonato de la Copa Centroamerciana.

Reclamos por reparto de entradas

Algunos socios de la institución señalan que las entradas para ir al juego en la capital chapina no se distribuyeron de manera justa o reclaman quedarse sin ellas, tema que desde el cuadro rojinegro fueron enfáticos en aclarar.

Un gran grupo de aficionados de Alajuelense irá a Guatemala al partido ante Xelajú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Manudos recibieron solo 650 entradas

Marco Vásquez, gerente general manudo, indicó que el Xelajú, club casa del encuentro, dispuso solo 650 entradas para ellos y desde el día siguiente al partido con el Olimpia de Honduras, los aficionados empezaron a llamar.

“Al tener esa cantidad lo que hicimos fue que el departamento de socios empezó a llamar a la gente uno por uno para darles el precio y luego para informarles que iba a ir a un sector en el que está La Doce y que la gente supiera que es un solo sector el que se le asigna para toda la afición, no es solo para la barra”, indicó.

Algunos socios decidieron no viajar por estar ubicados con La Doce

Marco Vásque explicó que pasó con las entradas que le dieron a Alajuelense para el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana. (MAYELA LOPEZ)

“Al escuchar eso, alguna gente decidió que no iba y lo que hicimos fue ir llamando a los socios que se apuntaron y una vez que se le vendió la entrada, se apuntaron en una lista que es la que nos llevamos de la gente que va a Guatemala. Hubo gente que pregunta que porqué no avisamos de este tema y el motivo es porque solo con la gente que llamó en esos dos días, estaba muy por encima de la cantidad de entradas que teníamos”, comentó.

Manudos garantizan reparto equitativo

Vásquez aclaró que la distribución de entradas entre los socios y los integrantes de La Doce se hizo de manera equitativa, sin dar de más a la barra, los cuales algunos también son socios de la institución.