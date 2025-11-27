Marco Vásquez reapareció y habló del nuevo gerente del Saprissa de una forma que sorprende

Marco Vásquez, gerente general de Alajuelense, habló nuevamente con los medios sobre diversos temas. En La Teja le consultamos sobre un punto que ha estado muy en el tapete: el nombramiento de Federico Serrano como nuevo gerente general del Saprissa.

Para el rojinegro, la llegada de un nuevo gerente en la acera del frente no es un hecho que pase inadvertido y sin importancia, tanto que nos contó que desde el lunes, cuando se anunció su nombramiento lo buscó para saludarlo, desearle éxitos y mostrarle cordialidad.

LEA MÁS: Saprissa oficializa a Federico Serrano como su gerente general

Respeto profesional por encima de la rivalidad

Federico Serrano será el nuevo gerente general del Deportivo Saprissa. (Saprissa/Saprissa)

Vásquez fue enfático en que la rivalidad es estrictamente deportiva, pero que fuera de la cancha entiende que un puesto como el que ambos ocupan es muy demandante y de altísima exposición en las dos instituciones más mediáticas del país.

“Le mandé un mensaje dándole la bienvenida al fútbol, poniéndome a las órdenes dentro de lo que yo pueda ayudar a un colega me parece es lo correcto, por eso le mandé un mensaje y él muy amablamente me contestó”, comentó.

LEA MÁS: Washington Ortega aparece en sus redes luego de conocerse la gravedad de su lesión

Un vínculo previo desde el ámbito empresarial

Marco y Federico ya se conocen del ámbito empresarial, porque aunque no son amigos, ya han tratado en el pasado y el manudo le tiene un buen concepto profesional.

Marco Vásquez, gerente de Alajuelense, le deseó muchos éxitos a su colega Federico Serrano en el Saprissa. (Lilly Arce Robles.)

“No somos amigos, pero sí sé quién es, dentro del mundo empresarial es una persona que he mapeado en algún momento, es un muy buen profesional, le tengo un buen concepto por su trabajo y le deseo mucha suerte porque tiene una tarea importante al frente, por eso le mandé un mensaje”, comentó.

Antecedentes: relación compleja con el anterior gerente morado

Solo el tiempo dirá cómo se desenvolverá la relación, pues Vásquez con el gerente anterior de los tibaseños, Gustavo Chinchilla tuvo varios encontronazos mediáticos, eso cuando el rojinegro estaba como vocero manudo.