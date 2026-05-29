Yokasta Valle: ¿A qué hora y por cuál canal ver su pelea por titulo mundial este sábado?

La boxeadora costarricense Yokasta “Yoka” Valle volverá al ring este sábado 30 de mayo de 2026 para disputar una nueva pelea de campeonato mundial en Estados Unidos.

La nacional enfrentará a la mexicana Lourdes Juárez en El Paso, Texas, en un combate donde estará en juego el título vacante de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La pelea será especial para Valle, ya que subirá de categoría con el objetivo de conquistar su séptimo título mundial y seguir haciendo historia en el boxeo costarricense.

Yokasta Valle peleará este sábado en El Paso, Texas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿A qué hora ver la pelea en Costa Rica?

La transmisión oficial para Costa Rica arrancará a partir de las 6:30 p. m. de este sábado por Repretel canal 6.

La pelea forma parte del evento internacional #MVPW03, que reunirá varios combates importantes en territorio estadounidense.

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Yoka llega a este combate como una de las deportistas costarricenses más exitosas de los últimos años y buscará sumar otro cinturón mundial a su carrera.

Del otro lado estará Lourdes Juárez, una experimentada boxeadora mexicana que intentará impedir que la tica siga ampliando su legado en el boxeo internacional.

La pelea genera gran expectativa entre los aficionados nacionales por tratarse de un duelo de campeona contra campeona.