Yokasta y Naomi Valle se roban las miradas con inesperada foto

Una publicación de Yokasta Valle junto a su hermana, Naomi Valle, agarró a más de uno fuera de base y terminó dando de qué hablar en redes sociales.

Yoka Valle le dejó un mensaje a su hermana. (JOHN DURAN/John Durán)

Y es que la campeona aprovechó que Naomi estuvo de manteles largos este sábado, celebrando sus 23 años, para dedicarle un mensaje cargado de cariño.

Yokasta compartió varias fotos juntas, repasando diferentes etapas de sus vidas, pero hubo una que se robó toda la atención: una imagen donde ambas aparecen en traje de baño, luciendo sus espectaculares figuras, lo que desató una lluvia de comentarios.

La foto que compartió Yokasta. Captura (captura la /captura)

“Feliz cumpleaños, hermana. Hoy celebro tu vida con todo mi corazón, me siento muy orgullosa de vos, de la mujer que sos y de todo lo que estás construyendo”, escribió la boxeadora.

Como era de esperarse, los seguidores no se quedaron callados y llenaron la publicación de halagos.

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“Cuánta belleza latina”, “Preciosas como unas diosas” y “Guapas”, fueron parte de los comentarios que más se repitieron.

Al final, más allá del festejo, la publicación terminó robándose las miradas y confirmando que las hermanas Valle no pasan desapercibidas.