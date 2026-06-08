Yokasta Valle reapareció tras dolorosa derrota y dejó poderoso mensaje

Una semana después de sufrir una de las derrotas más dolorosas de su carrera, Yokasta Valle reapareció en redes sociales con un extenso mensaje en el que reflexionó sobre lo ocurrido y dejó claro que ya piensa en levantarse para volver a pelear por sus sueños.

La boxeadora costarricense perdió el pasado 30 de mayo ante la mexicana Lourdes “La Pequeña Lulú” Juárez por decisión dividida, resultado que le impidió conquistar el título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“No puedo estar triste cuando sé que lo entregué todo”

Yokasta Valle compartió una emotiva reflexión una semana después de su derrota. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

A través de sus redes sociales, Valle aseguró que el dolor por la derrota sigue presente, pero que la tranquilidad llega al saber que dejó todo sobre el cuadrilátero.

“Una semana después, con el corazón más tranquilo, entiendo algo: no puedo estar triste cuando sé que lo entregué todo”, escribió.

La campeona recordó que una pelea no comienza cuando suena la campana, sino mucho antes, durante los meses de preparación y sacrificio.

“Claro que duele. Porque una pelea no empieza cuando suena la campana. Empieza meses antes, en cada madrugada, en cada entrenamiento, en cada sacrificio, en cada día lejos de la familia, en cada momento donde el cuerpo está cansado pero el corazón decide seguir”, expresó.

“Una noche no define quién soy”

La costarricense también dejó claro que el resultado no borra todo lo que ha construido durante años dentro del boxeo profesional.

“El resultado no fue el que soñamos, pero una noche no borra mi historia. Una noche no borra todo lo que he construido. Una noche no define quién soy”, manifestó.

Valle aprovechó para enviar un mensaje de resiliencia y aseguró que los verdaderos campeones se levantan después de los momentos difíciles.

“Los verdaderos campeones no se quedan en el suelo: se levantan, aprenden, corrigen y vuelven con más fuerza”, añadió.

Agradecida con el apoyo recibido

La campeona aseguró que buscará una revancha contra la mexicana. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

La pugilista también agradeció a Dios, su familia, su equipo de trabajo y a los aficionados que la han acompañado durante estos días.

“Sus mensajes me han abrazado el alma”, escribió.

Además, se refirió a las críticas que recibió tras la pelea.

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“Y sobre el hate, la verdad no tengo tiempo para eso. Cuando salgo a la calle me encuentro con puro amor, respeto y apoyo de la gente, y eso pesa mucho más que cualquier palabra dicha desde el odio”, aseguró.

Ya piensa en una revancha

Lejos de quedarse lamentando la derrota, Yokasta adelantó que primero defenderá el título que aún conserva y posteriormente buscará una nueva oportunidad ante la mexicana.

“Ahora me toca defender el título que todavía es mío, con la misma responsabilidad, el mismo orgullo y el mismo amor por esta bandera”, escribió.

La campeona incluso dejó claro que su deseo es volver a enfrentar a Lourdes Juárez.

“Y después, cuando llegue el momento, buscaré mi revancha contra Lulú. No desde la tristeza, sino desde la fuerza, la fe y la convicción de una campeona que sabe levantarse”, afirmó.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que resume su estado de ánimo actual:

“Porque mi historia no terminó esa noche. Esa noche empezó mi regreso.”