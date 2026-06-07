(Video) Vea las imágenes de la boda de Álvaro Zamora tras su polémica salida de la Selección de Costa Rica

Álvaro Zamora disfrutó de su boda junto a su esposa, Mariel Flores.su esposa (Instagram Mariel Flores/Instagram Mariel Flores)

Álvaro Zamora, futbolista de la Selección de Costa Rica, se casó este sábado en una bonita ceremonia acompañado de familia y amigos en una ceremonia muy especial.

Mariel Flores, la ahora esposa del futbolista del club Académico de Viseu F. C. de la Segunda División de Portugal, compartió diversas imágenes de lo que fue su boda.

Mediante sus historias en la red social Instagram, se vio a la pareja disfrutando el que posiblemente fue uno de los mejores días de su vida, dejando de lado toda la polémica que se hizo el jueves cuando Zamora dejó la Selección de Costa Rica.

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Álvaro Zamora disfrutó de su boda junto a su esposa, Mariel Flores.su esposa (Instagram Mariel Flores/Instagram Mariel Flores)

En las imágenes compartidas se vio parte de la ceremonia religiosa, en una gran boda con muchos invitados, una gran cena y múltiples fotos de ambos a la salida de la iglesia, cuyo lugar no trascendió públicamente.

Por lo visto, el evento estuvo muy lejos de ser una pequeña ceremonia civil solo con la familia, como originalmente el jugador le habría dicho a Fernando “Bocha” Batista, seleccionador de Costa Rica, una cosa que duraba una tarde únicamente.

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Álvaro Zamora estaba feliz de la vida en su boda junto a su esposa Mariel Flores

La polémica se dio cuando Álvaro habría cambiado la versión de lo que era su boda y que el acuerdo original al que había llegado con el técnico, se varió luego del viaje a Colombia con la Tricolor.

Zamora le pidió al cuerpo técnico que lo dejara irse porque su cabeza estaba en su boda, por lo que en la Sele, un poco molestos, le dijeron que se marchara y que ya no contarían con él para el amistoso de este miércoles ante Inglaterra.

Pese a todo lo que se dijo, el amor se levantó sobre la polémica y que nada ensombreciera uno de los días más felices de sus vidas.

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Álvaro Zamora disfrutó de su boda junto a su esposa, Mariel Flores.su esposa (Instagram Mariel Flores/Instagram Mariel Flores)

Álvaro Zamora disfrutó de su boda junto a su esposa, Mariel Flores.su esposa (Instagram Mariel Flores/Instagram Mariel Flores)