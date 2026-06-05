Dos bodas, dos decisiones: los casos de Álvaro Zamora y Manfred Ugalde

Una decisión que tomó Álvaro Zamora, jugador de la Selección Nacional, ha generado debate en las últimas horas, pues decidió dejar la Tricolor para concentrarse en la celebración de su boda.

Este jueves, el técnico de la Sele, Fernando “Bocha” Batista, confirmó que el extremo, quien milita en el Académico de Viseu FC, equipo que recientemente logró el ascenso a la primera división de Portugal, pidió permiso para celebrar su matrimonio, este sábado 6 de junio, con su prometida, una joven llamada Mariel Flores.

El entrenador argentino conversó con los medios que llegaron al Proyecto Gol ayer y aseguró que el jugador quedó fuera de la Sele, para atender este asunto personal y no dijo si volverá a tomarlo en cuenta para próximos encuentros.

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“Quiero aclarar una situación de Álvaro Zamora. Al inicio de la fecha FIFA el jugador me dice que había puesto una fecha de casamiento para el 6 de junio. Le pedí que si podía cambiarla, pues justo teníamos fecha FIFA y él lo sabía, me dijo que iba a intentar, pero que no pudo hacerlo.

Álvaro Zamora dejó la concentración de la Selección Nacional para casarse este fin de semana. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

“Entonces llegamos a un acuerdo, una situación muy linda para él, y llegamos a un acuerdo el otro día, él me dijo que no tenía la cabeza acá, porque quería estar en esta situación, así que bueno, en un acuerdo entre los dos, decidimos desconcentrar y que pueda estar en su boda y que pueda pasarla bien”, afirmó.

La baja de Zamora se suma a las de Warren Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes también quedaron fuera del equipo, pero ellos debido a actos de indisciplina y no fueron tomados en cuenta para el duelo contra Colombia.

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“Es una lástima porque lo quería tener acá, pero está con su situación y no hay nada más que eso, eso es todo. Estoy hablando nada más de esta situación, lo otro si lo llamaré de nuevo o no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, simplemente eso”, añadió el estratega.

“Él (Álvaro) me dijo que no tenía la cabeza acá, porque quería estar en esta situación, así que bueno, en un acuerdo entre los dos”. Fernando Batista, técnico de la Selección.

Álvaro Zamora y Mariel Flores se comprometieron en mayo del año pasado. Foto: Instagram Álvaro Zamora. (Instagram Mariel Flores/Instagram Mariel Flores)

Álvaro y su enamorada aparecen en sus redes como novios desde mediados del 2023, cuando el atacante aún jugaba para el Deportivo Saprissa.

Después del Mundial de Catar 2022, Zamora se convirtió en legionario y jugaba en Grecia, con el Aris Salónica FC, de la primera división de ese país. Posteriormente, se comprometieron en mayo del año pasado.

Un panorama distinto

Minutos después de las declaraciones del Bocha trascendió que Manfred Ugalde, también jugador de la Selección, habría aplazado su matrimonio para poder participar en los amistosos.

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Recordemos que Costa Rica enfrentó a Colombia, el lunes pasado en Bogotá, y este miércoles 10 de junio se medirá a Inglaterra, en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, a las 2 p.m. hora tica.

Fernando Batista confirmó la salida de Álvaro Zamora de la Selección Nacional. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

El delantero del Spartak de Moscú está listo para unirse en matrimonio con su pareja Josseline Vargas, con quien se comprometió en diciembre del año pasado, pero hizo una pausa para estar en la fecha FIFA de junio.

Una fuente de la Fedefútbol confirmó a este medio que el muchacho informó de sus planes de boda al cuerpo técnico de la Tricolor y, al saber que iba a ser tomado en cuenta para estos partidos, programados para los días 1.° y 10 de junio, decidió aplazar el enlace.

“Sobre el tema de Álvaro Zamora, el técnico Fernando Batista ya dijo todo sobre este caso. Lo de Manfred es cierto, nos enteramos recientemente de su cambio de planes”, destacó la fuente.

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¿Y el tiquete?

Uno de los temas que muchos se cuestionaban era si la Federación Costarricense de Fútbol le había pagado su tiquete de avión a Zamora para venir a jugar con la Sele, como lo hace con todos los jugadores que convoca desde el extranjero.

Manfred Ugalde aplazó su boda, para estar con la Sele, en los amistosos contra Colombia e Inglaterra. Foto: Fedefútbol (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Mediante un correo electrónico, la Fedefútbol le respondió a La Teja qué pasó en el caso.

“Solo como aclaración, Álvaro Zamora se pagó su propio tiquete (a Costa Rica), porque él se había venido desde días antes de los microciclos”, indicó la oficina de prensa.

Zamora ha estado en las dos convocatorias que ha realizado el argentino, para los amistosos de marzo y junio, y la duda que se abre es si en setiembre, cuando vuelva a trabajar la Tricolor, aparecerá nuevamente.