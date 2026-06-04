Torneo Nacional

Fedefútbol revela qué sucedió con los tiquetes de avión de Álvaro Zamora tras polémica por boda

Fedefútbol se refirió a una situación que muchos se preguntan luego que Álvaro Zamora dejara la Selección de Costa Rica por su boda

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Por Sergio Alvarado
Selección Nacional, entrenamiento
Álvaro Zamora dejó la Selección de Costa Rica para irse a su boda este sábado. (Rafael Pacheco Granados)

La polémica salida de Álvaro Zamora de la Selección de Costa Rica para irse a su boda este sábado generó muchas preguntas y dudas alrededor de qué sucedió realmente.

Uno de los temas que muchos se cuestionaban era si la Federación Costarricense de Fútbol le había pagado su tiquete de avión a Zamora para venir a jugar con la Sele, como lo hace con todos los jugadores que convoca desde el extranjero.

Mediante un correo electrónico, la Fedefútbol le respondió a La Teja qué pasó en el caso.

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“Solo como aclaración, Álvaro Zamora se pagó su propio tiquete (a Costa Rica), porque él se había venido desde días antes de los microciclos”, indicó la oficina de prensa.

De esta forma, en este caso la Federación no incurrió en gastos pese a la decisión del jugador.

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Álvaro ZamoraSelección de Costa RicaFederación Costarricense de Fútbol
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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