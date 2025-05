A exparticipante de ¿Quién quiere ser millonario? le llovieron críticas por quejarse de Teletica

Isaac Jiménez contó su experiencia en Quién Quiere ser millonario y no le fue muy bien en redes sociales (Facebook/Facebook)

A un joven amante de la comunicación le llovieron críticas en redes sociales después de que se quejara de Teletica por su participación en “¿Quién quiere ser millonario?“.

Se trata de Isaac Jiménez, quien publicó en su cuenta de Tiktok un video para asegurar que, tras sentarse en la silla caliente ante Ignacio Santos, le faltó ayuda profesional.

“Hace unos días en mis redes sociales le estaba contando a la gente que me sigue que mi participación ahí (QQSM) me dejó un sabor agridulce y que incluso yo vería necesario de parte de Teletica Formatos y la producción, que debería de haber un acompañamiento psicológico para las personas que participan. Yo no me siento para nada orgulloso de mi participación en ese programa, tal vez porque pensé que me iba a ir mejor o porque tenía otras expectativas, pero terminó siendo un caos”, menciona en el video.

Él también contó que, aunque no se fue con las manos vacías, pensó que iba a ser más fácil y se iba a llevar más dinero y muchos comentaron y que tras su participación quedó expuesto y recibió burlas en redes sociales, pero lo que hizo fue exponerse más.

“En resumen, le dieron millón y medio está triste”, “No ganó mucha plata y es culpa de Teletica”, “La gente no puede ser tan de cristal”, “¿No quería una mansión también?“, ”La participación es opcional", “Haber tenido la oportunidad de participar y ganar dinero es una ganancia grandísima”, “Quería que le regalaran la plata”, le comentaron en el video.