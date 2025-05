Exparticipante de Nace una estrella hace revelación de no creer de su paso por el programa

Priscilla Díaz participó en el 2021 en Nace una estrella. Fotografía: Archivo LT.

Cuatro años después de competir en Nace una estrella (NUE), la cantante Priscilla Díaz hizo una confesión sobre su paso por el programa de canal 7 que cuesta creer.

Díaz fue parte de los 10 participantes de la categoría de adultos que Teletica Formatos fichó para la quinta temporada de su reality de canto, que se transmitió en el 2021.

La guapa y talentosa artista alcanzó el tercer lugar esa vez y este fin de semana en TikTok habló sobre lo rudo que fue para ella competir sin el apoyo de su familia.

El testimonio lo inició advirtiendo que era un consejo irreverente que muchos se lo iban a agradecer.

“Sé que puede sonar un poco controversial, pero se los cuento por experiencia propia”, destacó al inicio.

Tildó “irreverente” las cosas que iba a decir porque instó a las personas a perseguir sus sueños por encima de todo, incluso, de la opinión de los papás.

Priscilla Díaz fue una de las grandes favoritas para ganar Nace una estrella, en el 2021, pero quedó en tercera posición. Fotografía: Cortesía Priscilla Díaz. (Cortesía)

“Soy cantante. Nací en una familia muy cristiana en la que a mí, cuando tenía como 11 años que nació NUE, no me dejaban cantar canciones que no fueran cristianas, no me dejaban ni ver Patito feo, todo era cristiano, entonces no me dejaron ir a concursar (al programa de canal 7).

“Cuando tenía como 23 o 24 años, por ahí, salió NUE de nuevo y dije que era una adulta que podía decidir y que podía ir a cumplir su sueño de estar en televisión. Hice todo a escondidas. Nunca he vivido la experiencia de que mis papás me acompañen a la audición o que me vayan a ver cantar. Nunca he vivido esa experiencia de que mis papás me acompañen a hacer lo que me gusta hacer, es lo que me tocó”, dijo.

Cuando canal 7 confirmó su nombre para el programa, a Priscilla se le armó un broncón en la casa por el descontento de sus papás, principalmente de su mamá.

“Me llegó un audio de mi mamá como de seis minutos. Obviamente no fue felicitándome ni diciéndome nada bueno”, afirmó. Ella le respondió también con todo y al final se terminaron bloqueando.

Según Pri, tenía dos opciones: o decirle a Teletica que no y complacer a sus papás, o seguir adelante poniéndole el pecho a las balas. Optó por lo segundo.

“Decidí en mi vida ir en contra de esa opinión, y no escuchar a mis papás en ese momento, porque uno también tiene que confiar en su instinto, su propia sabiduría, su propio ángel, aunque sean los papás de uno, si esa opinión no es correcta y no te va a hacer feliz, no hay que escucharla”, dijo.

Priscilla Díaz se casó en el 2023 con su galán gringo. Fotografía: Instagram Priscilla Díaz.

Gracias a Dios con el paso del tiempo las cosas mejoraron, pues una vez su mamá la vio en tele en el programa de canal 7 y la felicitó por su desempeño y por cómo se veía. Eso cambió bastante las cosas a favor de ella.

“Fue muy lindo y muy sanador. Valió la pena seguir mi instinto”, refirió.