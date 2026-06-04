¿A qué hora y por cuál canal ver la final de Miss Universe Costa Rica 2026 este viernes?

La espera está por terminar. Este viernes 5 de junio, Costa Rica conocerá a la nueva representante que llevará la banda nacional al certamen de Miss Universo 2026, que se celebrará en Puerto Rico.
La esperada Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica 2026 reunirá a las 14 candidatas del país en una noche cargada de glamour, espectáculo y emociones, en la que la actual reina, Mahyla Roth, entregará la corona a su sucesora.
¿A qué hora y dónde ver la final de Miss Universe Costa Rica?
La gala se realizará este viernes 5 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Costa Rica, ubicado en la provincia de Heredia.
Se espera que el evento reúna a cientos de asistentes y miles de espectadores que seguirán la transmisión desde distintas partes del país y del extranjero.
La final será transmitida en vivo por el canal Gente OPA.
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Además, quienes prefieran verla por internet podrán seguir toda la gala a través del canal oficial de YouTube de Gente OPA, donde estará disponible la señal en directo.
¿Dónde ver Miss Universe Costa Rica 2026?
|Tigo
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|Kölbi TV
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|Liberty
|20
|Telecable
|701
|Metrocom
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|Claro
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|Televisión Digital Abierta (TDA)
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Una gala histórica para el certamen
La organización ha catalogado esta edición como una de las más importantes de los últimos años debido a la presencia de destacadas figuras internacionales.
La conducción estará a cargo de la miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, junto con el presentador costarricense Omar Cascante.
Además, el evento contará con una imagen pocas veces vista en la historia del concurso: la presencia conjunta de tres reinas universales.
Se trata de Fátima Bosch (miss Universo 2025), Victoria Kjær (miss Universo 2024) y la propia Sheynnis Palacios, quienes compartirán escenario durante la noche.
La música estará a cargo de la cantante chilena Emilia Dides, una de las artistas invitadas para amenizar la denominada Gala Dorada.