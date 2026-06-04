Teleguía Farándula

¿A qué hora y por cuál canal ver la final de Miss Universe Costa Rica 2026 este viernes?

Costa Rica conocerá este viernes a la sucesora de Mahyla Roth en una gala que promete hacer historia

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La espera está por terminar. Este viernes 5 de junio, Costa Rica conocerá a la nueva representante que llevará la banda nacional al certamen de Miss Universo 2026, que se celebrará en Puerto Rico.

La esperada Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica 2026 reunirá a las 14 candidatas del país en una noche cargada de glamour, espectáculo y emociones, en la que la actual reina, Mahyla Roth, entregará la corona a su sucesora.

¿A qué hora y dónde ver la final de Miss Universe Costa Rica?

Esta es la corona que ganará la Miss Universe Costa Rica 2026 la cual está inspirada en el Parque Nacional Corcovado.
Esta es la corona que ganará la Miss Universe Costa Rica 2026 la cual está inspirada en el Parque Nacional Corcovado. (redes/Captura de video)

La gala se realizará este viernes 5 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Costa Rica, ubicado en la provincia de Heredia.

Se espera que el evento reúna a cientos de asistentes y miles de espectadores que seguirán la transmisión desde distintas partes del país y del extranjero.

La final será transmitida en vivo por el canal Gente OPA.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde cuestiona la transparencia de los certámenes de belleza y hace fuerte reflexión

Además, quienes prefieran verla por internet podrán seguir toda la gala a través del canal oficial de YouTube de Gente OPA, donde estará disponible la señal en directo.

¿Dónde ver Miss Universe Costa Rica 2026?

Tigo38
Kölbi TV38
Liberty20
Telecable701
Metrocom38
Claro38
Televisión Digital Abierta (TDA)38

Una gala histórica para el certamen

La organización ha catalogado esta edición como una de las más importantes de los últimos años debido a la presencia de destacadas figuras internacionales.

La conducción estará a cargo de la miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, junto con el presentador costarricense Omar Cascante.

Además, el evento contará con una imagen pocas veces vista en la historia del concurso: la presencia conjunta de tres reinas universales.

Se trata de Fátima Bosch (miss Universo 2025), Victoria Kjær (miss Universo 2024) y la propia Sheynnis Palacios, quienes compartirán escenario durante la noche.

La música estará a cargo de la cantante chilena Emilia Dides, una de las artistas invitadas para amenizar la denominada Gala Dorada.

La preliminar de Miss Universe Costa Rica se realizará este sábado a las 8 p. m.
La final del Miss Universe Costa Rica se realizará este viernes a las 8 p. m. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Miss UniverseGala DoradaFinalHoraCanalOpa
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.