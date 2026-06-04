¿A qué hora y por cuál canal ver la final de Miss Universe Costa Rica 2026 este viernes?

La espera está por terminar. Este viernes 5 de junio, Costa Rica conocerá a la nueva representante que llevará la banda nacional al certamen de Miss Universo 2026, que se celebrará en Puerto Rico.

La esperada Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica 2026 reunirá a las 14 candidatas del país en una noche cargada de glamour, espectáculo y emociones, en la que la actual reina, Mahyla Roth, entregará la corona a su sucesora.

¿A qué hora y dónde ver la final de Miss Universe Costa Rica?

Esta es la corona que ganará la Miss Universe Costa Rica 2026 la cual está inspirada en el Parque Nacional Corcovado. (redes/Captura de video)

La gala se realizará este viernes 5 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Costa Rica, ubicado en la provincia de Heredia.

Se espera que el evento reúna a cientos de asistentes y miles de espectadores que seguirán la transmisión desde distintas partes del país y del extranjero.

La final será transmitida en vivo por el canal Gente OPA.

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Además, quienes prefieran verla por internet podrán seguir toda la gala a través del canal oficial de YouTube de Gente OPA, donde estará disponible la señal en directo.

¿Dónde ver Miss Universe Costa Rica 2026?

Tigo 38 Kölbi TV 38 Liberty 20 Telecable 701 Metrocom 38 Claro 38 Televisión Digital Abierta (TDA) 38

Una gala histórica para el certamen

La organización ha catalogado esta edición como una de las más importantes de los últimos años debido a la presencia de destacadas figuras internacionales.

La conducción estará a cargo de la miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, junto con el presentador costarricense Omar Cascante.

Además, el evento contará con una imagen pocas veces vista en la historia del concurso: la presencia conjunta de tres reinas universales.

Se trata de Fátima Bosch (miss Universo 2025), Victoria Kjær (miss Universo 2024) y la propia Sheynnis Palacios, quienes compartirán escenario durante la noche.

La música estará a cargo de la cantante chilena Emilia Dides, una de las artistas invitadas para amenizar la denominada Gala Dorada.