Lisbeth Valverde cuestiona la transparencia de los certámenes de belleza y hace fuerte reflexión

Lisbeth Valverde aseguró que su percepción sobre los concursos de belleza cambió con el paso de los años. (Instagram/Instagram)

Lisbeth Valverde sorprendió a sus seguidores al sincerarse sobre cómo ha cambiado su visión de los concursos de belleza con el paso de los años.

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Todo surgió luego de que uno de sus seguidores le comentara en redes sociales que le gustaba pensar que esa parte de reina de belleza seguía muy viva en su corazón.

“Siempre”, respondió la ex Miss Costa Rica 2023.

Sin embargo, la modelo aprovechó el comentario para revelar que su percepción sobre los certámenes ya no es la misma que tenía cuando decidió participar en ellos.

“Lo que se ha transformado es mi percepción de los concursos. Creo que hay una falta de transparencia importante que deja en duda los valores, visión y misión real”, escribió.

Valverde también confesó que se considera una reina de belleza de las de antes.

“Me considero una miss de la vieja escuela. Me enamoré de una época que ya no existe de los concursos de belleza”, agregó.

Las declaraciones de la también presentadora llegan a pocos días de la gran final de Miss Universo Costa Rica 2026, certamen que elegirá este viernes a la representante nacional rumbo al concurso internacional.

Las declaraciones de Lisbeth surgen a un día de la final de Miss Universo Costa Rica 2026. (captura /captura)

Precisamente, semanas atrás la directora de Miss Universo Costa Rica, Yessenia Ramírez, respondió una de las consultas que más le han hecho los seguidores del concurso: por qué Lisbeth Valverde y Natalia Carvajal no forman parte de la actual organización.

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Ramírez explicó que las puertas del certamen permanecen abiertas para ambas exreinas y para todas las misses que han representado al país.

Incluso, aseguró que si alguna desea participar en alguna actividad especial, será bienvenida.

“La verdad es que si alguna quiere despedida, homenaje o participar en algo, de una vez les hacemos el fiestón, porque todas son grandes, valiosas y han representado a nuestro país”, manifestó en aquella ocasión.