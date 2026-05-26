Directora del Miss Universo Costa Rica habla sobre la misteriosa lejanía de Natalia Carvajal y Lisbeth Valverde con la organización

La directora de Miss Universo Costa Rica, Yessenia Ramírez, finalmente se refirió públicamente a una de las dudas que más le hacen los seguidores del certamen: la ausencia de Natalia Carvajal y Lisbeth Valverde en la nueva organización del concurso.

Ambas modelos fueron reinas nacionales durante la etapa en que el certamen era organizado por Teletica. De hecho, Lisbeth fue la última ganadora de la era de canal 7 tras coronarse en el 2023, mientras que Natalia obtuvo la banda en el 2018.

Yessenia Ramírez es la directora del Miss Universo Costa Rica. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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Yessenia respondió la pregunta que más le hacen

Aunque varias exmisses vinculadas a la antigua organización ya colaboran con el nuevo equipo liderado por ¡Opa!, la ausencia de Natalia y Lisbeth ha generado constantes comentarios y especulaciones en redes sociales.

Sobre ese tema, Yessenia Ramírez habló en Instagram mientras respondía preguntas de sus seguidores relacionadas con la próxima edición del concurso, que se realizará el 5 de junio en el Centro Nacional de Convenciones.

“¿Por qué no han incorporado (en la organización) a Lisbeth o Natalia que han marcado historia para Costa Rica”, le consultó un usuario.

La directora reconoció que era una pregunta recurrente y decidió responderla de una vez por todas.

“Esta pregunta ya me ha llegado como cinco veces, así que mejor la respondo de una vez. Miss Universo Costa Rica siempre será la casa de todas las misses. Hay algunas que deciden no involucrarse o no estar interesadas y eso también se respeta totalmente”, dijo Ramírez.

Yessenia Ramírez respondió así sobre ausencia de Natalia Carvajal y Lisbeth Valverde de la nueva organización del Miss Universo Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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“Las puertas están abiertas para todas”

Yessenia Ramírez dejó claro que la organización mantiene abiertas las puertas para todas las exreinas nacionales, sin importar en qué etapa o bajo cuál televisora fueron coronadas.

“La verdad es que si alguna quiere despedida, homenaje o participar en algo, de una vez les hacemos el fiestón, porque todas son grandes, valiosas y han representado a nuestro país”, afirmó.

Natalia Carvajal fue miss Costa Rica en el 2018. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marín)

Miss Universo Costa Rica cambió de manos en 2024

La organización del máximo certamen de belleza del país pasó a manos de ¡Opa! en febrero del 2024, cuando el canal sorprendió al anunciar que obtuvo los derechos de la franquicia Miss Universe.

El cambio marcó el final de una larga etapa de Teletica al frente del concurso nacional.

Lisbeth Valverde compitió en el 2023 en el Miss Universo.

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