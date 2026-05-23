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¿A qué hora y por cuál canal ver la preliminar de Miss Universe Costa Rica este sábado?

Las candidatas arrancarán oficialmente la competencia este sábado en una gala que promete glamour, pasarela y mucha expectativa rumbo a la gran final

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Por Hillary Chinchilla Marín

La competencia por la corona de Miss Universe Costa Rica 2026 arrancará oficialmente este sábado con la esperada gala preliminar, evento en el cual las candidatas tendrán una de sus pruebas más importantes antes de la gran final del próximo 5 de junio.

La preliminar de Miss Universe Costa Rica se realizará este sábado a las 8 p. m.
La preliminar de Miss Universe Costa Rica se realizará este sábado a las 8 p. m. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora y dónde ver la preliminar?

La preliminar de Miss Universe Costa Rica se realizará este sábado 23 de mayo a partir de las 8 de la noche y podrá verse a través de la señal de Canal OPA, disponible en televisión digital y en la mayoría de cableras del país.

La gala marcará el inicio oficial de los eventos más importantes del certamen y permitirá que el jurado observe de cerca el desempeño de las participantes en diferentes categorías.

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La directora del concurso, Yessenia Ramírez, aseguró recientemente que esta edición será una de las más ambiciosas que ha tenido la organización.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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