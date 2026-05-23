Cartaginesa de 31 años es la nueva señora más bella de Costa Rica: conózcala

Una vecina de Cartago, de 31 años, esposa y madre de dos hijos, es la nueva señora más bella de Costa Rica.

Su nombre es Nicole Fernández Ramos y fue designada por la organización Mrs Universe Costa Rica (Señora Universo Costa Rica) como su nueva reina del 2026.

Nicole Fernández Ramos fue designada como la nueva Mrs Universe Costa Rica. Fotografía: Luis Alonso Ramírez/Oso Hormiguero. (Cortesía/Cortesía)

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Con el título, Ramos asume el reto de representar a Costa Rica en octubre próximo en el certamen internacional Mrs Universe, que se llevará a cabo en Sri Lanka.

La nueva reina del concurso dirigido por la presentadora María Teresa Rodríguez y la modelo Johanna García, se confesó con La Teja. Así es ella.

—¿Quién es Nicole Fernández Ramos?

Nací en Cartago el 6 de diciembre de 1994. Entonces es muy lindo porque soy sagitario y mi personalidad es completamente de ese signo. Soy muy determinada; cuando algo me gusta, me enfoco mucho en ello y esto de ser reina de belleza y representar a Costa Rica fue parte de los sueños y anhelos que tuve. Soy mamá de dos niños: una de 10 años y otro de tres. Soy casada. Soy una persona superempática. Tengo un proyecto social que empecé con mi mamá y me encanta porque significa ayudar a las personas en condición vulnerable.

Nicole Fernández Ramos a los 15 años cuando inició en el modelaje. Fotografía: Cortesía Nicole Fernández. (Cortesía/Cortesía)

—¿Cómo se interesa por los concursos de belleza?

Mi mamá es una mujer muy hermosa. Cuando ella era joven, me contó de una oportunidad que le salió de viajar a Estados Unidos con una agencia que vino al país, pero mis abuelos no le dieron permiso. Mi mamá siempre quiso trabajar como modelo, pero luego quedó embarazada de mí. Recuerdo que pequeñita, como a partir de los ocho años, empecé a ver el Miss Universo y el Miss Costa Rica; no me los perdía, y ahí empecé a soñar con ser reina de belleza.

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—Compitió en el Miss Universe Costa Rica 2025, ¿cuánto influyó esa participación en este reinado?

Quedé embarazada a los 20 años y eso me impidió participar en un Miss Costa Rica antes porque las reglas de Miss Universo eran distintas. Decía que nunca iba a poder participar, pero cuando cambiaron las reglas fui la persona más feliz.

Mi esposo siempre me visualizó en el Mrs Universe Costa Rica, pero el año pasado tomé la decisión de participar en el Miss Universe Costa Rica y, aunque no me fue tan favorable como hubiera querido, salí con el corazón lleno y dije que no perdí, y así fue, porque sin saberlo, Tere y Joha me dijeron que me vieron ahí y así surgió esta otra oportunidad que confirma que, al final, no perdí. En ese concurso crecí, aprendí pasarela y a desenvolverme mejor en cámaras.

Pasatiempo “Pink girl” Fan del mondongo Así como cantar es un hobby para ella, coser ropa también lo es, aunque no se pone nada de lo que hace. Nicole ama el color rosado y conserva ese gusto de la niñez. Bromea en que podría ser la chica Barbie de Costa Rica. De los platillos típicos de Costa Rica, la nueva reina se inclina por el mondongo. Lo disfruta en sopa o en salsa. “Me encanta”, dice.

—¿Se siente señora?

Sí, claro, es mi realidad desde hace 10 años y ha sido muy lindo. Adoro a mis hijos, a mi esposo lo amo montones y me tocó entender que mi nueva realidad era esa y me siento una digna representante de todas las mujeres y señoras costarricenses.

He pasado situaciones en mi vida que me han sucedido porque todo tiene un propósito y, cuando me relaciono con mujeres jóvenes como yo, que se convierten en mamás a esas edades, es una inspiración. Me siento señora y estoy preparada para representar eso.

Nicole Fernández Ramos tiene casi siete años de casada con Erick Quirós. Ellos son papás de dos hijos. Fotografía: Cortesía Nicole Fernández. (Cortesía/Cortesía)

—¿Qué tipo de reina quiere ser?

Siempre me he caracterizado por ser una mujer con mucha empatía con los demás y por pensar en el bienestar de todos. No soy egocéntrica. El tipo de reina que quiero ser es una mujer orgullosa y que impulsa a los demás a salir adelante. Una cosa que me caracteriza es la humildad, así que aunque tenga todas las coronas del mundo, siempre voy a recordar de dónde vengo: esa niña de Cartago que nació en una familia de clase media y trabajadora; y eso es lo más lindo de llevar una esencia y una imagen real, porque es inspirar a otros a lograr sus sueños siendo quien es.

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—¿Qué le dicen su esposo y sus hijos de esta etapa como reina de belleza?

El año pasado, cuando decidí estar en el concurso nacional (el Miss Universe Costa Rica), mi esposo fue la persona más comprometida. Fue tanta la emoción que cuando gané en Cartago, porque participé en el concurso regional que me dio el pase al nacional, lloraron. Para mi familia esta noticia ha sido de mucho orgullo y alegría, y mi esposo está considerando viajar conmigo a Sri Lanka. Ojalá que pueda ir y vivir esta experiencia conmigo.

Nicole Fernández Ramos sucedió en el Mrs Universe Costa Rica a Fabiola Mora (de vestido bronce). Fotografía: Luis Alonso Ramírez/Oso Hormiguero. (Cortesía/Cortesía)

—Sé que estudia artes plásticas y que es una apasionada de las artes y del canto, ¿de dónde viene esa vena artística?

La familia de mi abuelo materno es de Turrialba y todos son músicos, entonces recuerdo a mi abuelo ensayar con una de mis tías, porque ella estaba en el coro de la Sinfónica y siempre me encantó. Él me llevaba a las presentaciones. Siempre quise ser pianista; no se me ha dado la oportunidad, pero a mí no me define el tiempo, sino la determinación, entonces en algún momento lo seré. También mi mamá, mi abuela, mis tías abuelas son personas sumamente creativas. Mi abuela materna fue costurera y mi bisabuela también. Entonces toda esta área artística más que todo proviene de la familia de mi mamá.

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