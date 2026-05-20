María Teresa Rodríguez y modelo Johanna García revelan el secreto que más guardaron las últimas semanas

Las bellísimas María Teresa Rodríguez y Johanna García finalmente revelaron el secreto que más guardaron durante las últimas semanas.

La presentadora de Teletica y su mejor amiga modelo confirmaron este martes el nombre de la nueva Mrs Universe Costa Rica 2026, el certamen de belleza para señoras y mamás que producen desde hace varios años y que estuvo en pausa durante el 2025.

Johanna García y María Teresa Rodríguez dirigen el Mrs Universe Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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Ella es la nueva Mrs Universe Costa Rica 2026

A través de las redes oficiales del concurso, Rodríguez y García anunciaron la designación de Nicole Fernández Ramos como la nueva reina de belleza.

A diferencia de otras ediciones, este año —tal como ocurrió en el 2024— la representante nacional no fue elegida mediante concurso, sino directamente por la organización.

La nueva reina es mamá, modelo y futura docente

Nicole Fernández Ramos tiene 31 años, está casada desde hace siete años y es mamá de dos hijos, de 10 y 3 años.

“Soy costarricense, nacida en la hermosa provincia de Cartago y madre de dos hijos. Me apasionan el arte, el canto, la comunicación y conocer el mundo a través de nuevas experiencias. Actualmente, estoy próxima a graduarme como docente de Artes Plásticas, estudio inglés y cuento con 11 años de experiencia en el modelaje”, destacó la nueva reina en una publicación en redes sociales.

Nicole Fernández, de 31 años, y madre de dos hijos es la nueva Mrs Universe Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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Nicole Fernández asegura que quiere impactar positivamente

La nueva representante costarricense también habló de los valores y metas personales que la definen.

“Soy una mujer creativa, apasionada y determinada, comprometida con cada meta que me propongo. Amo la naturaleza, valoro el bienestar social y creo en la importancia de aportar positivamente a mi entorno. En mi tiempo libre disfruto viajar, crear contenido para redes sociales y compartir momentos especiales junto a mi familia”, recalcó.

Nicole Fernández Ramos será ahora la encargada de representar a Costa Rica en el certamen internacional de Mrs Universe.

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