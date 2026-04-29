María Teresa Rodríguez confirma el regreso a Costa Rica de su “bebé de 11 años”

A la presentadora de Teletica, María Teresa Rodríguez, no solo la flechó Cupido este 2026. La guapa figura también celebra el regreso al país de uno de sus proyectos más queridos: Mrs Universe Costa Rica.

La conductora de 7 Estrellas y Calle 7: Informativo confirmó a La Teja que, tras un año de pausa, el certamen vuelve con fuerza este año.

María Teresa Rodríguez confirmó a La Teja que este 2026 regresa su "bebé" a Costa Rica. Fotografía: Instagram Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

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Un proyecto que lleva en el corazón

El concurso, que dirige junto a la modelo Johanna García, suma 11 años de historia en Costa Rica, aunque en 2025 no se realizó por situaciones internas.

“Este concurso es mi bebé. El año pasado no pudimos sacar la reina por unas circunstancias que nos pasaron, pero ya este año retomamos y eso es bastante importante para mí porque son 11 años de hacerlo en el país”, comentó María Teresa.

Habrá reina… pero sin competencia

Tal como ocurrió en 2024, cuando fue coronada Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, este 2026 la organización optará nuevamente por designar a la reina en lugar de realizar una competencia tradicional.

“Estamos a pocos días de mostrar a la nueva Mrs Universe Costa Rica. Para mí sí va a ser importante catapultar a la nueva reina. Este concurso es mi bebé”, recalcó.

Johanna García y María Teresa Rodríguez son las directoras del Mrs Universe Costa Rica. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Un certamen con éxito internacional

Rodríguez destacó que el concurso ha tenido un importante impacto más allá de las fronteras, ya que las participantes también compiten por una corona internacional.

“La verdad ha sido un concurso que sí ha tenido mucho éxito, gracias a Dios, a nivel internacional, que es muy importante”, afirmó la figura de canal 7.

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Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, participó en el 2024 en el Mrs. Universe, en Corea del Sur. (Instagram)

Reinas reconocidas han pasado por el certamen

A lo largo de los años, Mrs Universe Costa Rica ha coronado a mujeres conocidas en el país, como Ingrid Solís, exesposa del exfutbolista Hernán Medford; Karol Uzaga, esposa del exjugador del Saprissa, José Francisco “Cocha” Alfaro, y Charlyn López, presentadora de Repretel.

Ahora, la gran incógnita es quién será la elegida para portar la corona este 2026.