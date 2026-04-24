A Viviana Calderón no le gustó algo que hizo el presidente Rodrigo Chaves y reaccionó de esta manera

La presentadora Viviana Calderón mostró su inconformidad tras escuchar la defensa que realizó el presidente Rodrigo Chaves sobre la tala de 748 árboles en playa Panamá, una medida que fue frenada por la Sala Constitucional.

Viviana Calderón reaccionó en redes sociales a la polémica por la tala en Papagayo. (Instagram Viviana Calderón/Instagram Viviana Calderón)

Calderón, conocida por su afinidad con temas ambientales y críticas a la gentrificación en zonas turísticas, compartió la noticia en sus redes sociales y dejó clara su posición de una forma resumida, gráfica y fácil de entender.

La comunicadora utilizó dos emojis: una mujer con la mano en la cara y un pulgar hacia abajo, reflejando desaprobación ante la situación.

La presentadora utilizó emojis para mostrar su desaprobación ante la decisión. (Captura/Captura)

Decisión que generó polémica

El mandatario defendió públicamente la tala como parte de una inversión turística en el golfo de Papagayo. No obstante, la autorización fue detenida por el magistrado Fernando Cruz, de la Sala Constitucional, debido a un recurso de amparo que fue presentado.

Además, Chaves arremetió contra el diputado electo Edgardo Araya, a quien calificó de extremista por oponerse al proyecto y cuestionar la tala.

La postura del presidente ha provocado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios han cuestionado su respaldo a la eliminación de árboles en una zona turística.

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El caso reabre la discusión sobre el balance entre desarrollo económico y protección ambiental en Costa Rica, especialmente en áreas de alto valor ecológico.