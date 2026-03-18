Actor costarricense David Ulloa crece en Televisa y nos habla sobre la nueva telenovela en la que estará

El actor costarricense David Ulloa sigue abriéndose camino en la televisión mexicana con nuevos proyectos en Televisa, incluyendo su participación en la telenovela El Renacer de Luna, que se estrenará en junio por el canal de Las Estrellas.

Ulloa, quien se trasladó a México para formarse como actor, ha venido construyendo una carrera ascendente dentro de la industria, participando en producciones juveniles y ampliando su perfil artístico.

De villano juvenil a nuevos retos

El actor ganó visibilidad tras interpretar un villano juvenil en la producción Amar, lo que le permitió dar el salto a nuevos proyectos dentro de la televisión.

Posteriormente, asumió su primer protagónico en la serie juvenil Un paso hacia ti, la cual ya finalizó grabaciones y se encuentra próxima a estrenarse.

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“Hace poquito terminé de grabar la serie que estaba grabando de protagonista, Un paso hacia ti, y se dio la oportunidad de hacer este casting”, explicó a La Teja sobre el momento en que surgió una nueva oportunidad en su carrera.

Nuevo proyecto en Televisa

El actor costarricense David Ulloa participa en la telenovela El Renacer de Luna. (Captura/Captura)

El costarricense ahora forma parte de la telenovela El Renacer de Luna, producción de Roy Rojas, donde logró quedarse con un papel tras el proceso de selección.

“Me quedé con este papel. Estoy muy feliz porque es una telenovela muy bonita, a la que le están apostando muchísimo”, señaló el actor.

La historia tendrá un enfoque juvenil y musical, incorporando distintos escenarios y elementos narrativos que buscan conectar con el público.

Un personaje más cercano al público

En esta producción, Ulloa interpretará a Jaime, un personaje con características distintas a los roles que había realizado anteriormente.

“Es un personaje muy soñador, es muy bueno, es el amigo que todos desean tener”, detalló.

El actor destacó que este papel le permitirá mostrar una faceta más emocional y cercana, alejándose de personajes más duros o antagonistas.

Elenco y proyección

Ulloa interpreta a Jaime, un personaje juvenil dentro de la historia.

La telenovela contará con la participación de actores jóvenes como Ale Müller, quien será su pareja en la historia, además de Sebastián Poza, Eduardo Zuckermann, Graco Zendel y Mar Sordo.

También incluye figuras consolidadas como Marlene Favela, Matías Novoa y Marisol del Olmo, lo que fortalece la apuesta de la producción.

Ulloa aseguró sentirse agradecido por las oportunidades y destacó que su carrera continúa en crecimiento.

“Siento que está creciendo mi carrera y que todo el esfuerzo ha valido la pena”, afirmó.

Con estos proyectos, el actor costarricense continúa posicionándose en el mercado mexicano, con la expectativa de seguir avanzando en su trayectoria internacional.