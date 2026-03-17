Zendaya habla por fin de su “boda” con Tom Holland y destapa la verdad

Zendaya aclara el enredo de su “boda” con Tom Holland: fotos no eran reales (Archivo/Archivo)

La actriz Zendaya finalmente reaccionó a los rumores de una supuesta boda secreta con Tom Holland, y dejó claro que muchas personas fueron engañadas por imágenes falsas.

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Durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live!, la artista se tomó con humor las especulaciones que han circulado en redes sociales en las últimas semanas.

“¡No he visto nada de eso!”, dijo entre risas cuando el presentador le comentó que internet estaba lleno de teorías sobre su supuesto matrimonio.

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Fotos hechas con inteligencia artificial

Zendaya reacciona a rumores de boda con Tom Holland y deja todo claro. (La Nación de Argentina / WireImage)

Zendaya explicó que gran parte de la confusión se debe a imágenes creadas con inteligencia artificial que se viralizaron rápidamente.

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Incluso contó que varias personas cercanas le comentaron sobre las supuestas fotos de su boda.

“Muchísima gente ha sido engañada. Me decían: ‘¡Tus fotos de boda son preciosas!’ y yo tenía que aclararles que no eran reales”, relató.

Se lo tomó con humor

Lejos de molestarse, la actriz decidió seguir la broma durante la entrevista.

Incluso presentó un supuesto video de su “boda”, que en realidad era una escena de su próxima película The Drama, donde comparte pantalla con Robert Pattinson.

En el clip, el rostro de Tom Holland había sido editado sobre el cuerpo de Pattinson, lo que hizo aún más evidente el uso de tecnología para crear contenido falso.

Rumores que no paran

Las especulaciones sobre una boda no surgieron de la nada.

Según Infobae a inicios de marzo, el estilista de la actriz, Law Roach, aseguró en una alfombra roja que la pareja ya se había casado, lo que encendió aún más los rumores.

Además, Zendaya ha sido vista en varios eventos recientes con anillos en su mano izquierda, lo que hizo que muchos pensaran que ya había dado el “sí”.

Mantiene su vida privada

A pesar de todo, la actriz sigue manteniendo su vida personal en privado y no confirmó ni desmintió directamente si existe algún compromiso formal con Holland.

Por ahora, lo único claro es que las imágenes de su supuesta boda no son reales.