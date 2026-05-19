Actor de la serie más vista del mundo escogió Costa Rica para celebrar su éxito

Costa Rica volvió a convertirse en refugio de celebridades internacionales y esta vez quien disfruta de las playas nacionales es el actor Khobe Clarke, estrella de la exitosa serie Off Campus, actualmente una de las producciones más vistas del mundo en Prime Video.

La serie se estrenó esta semana en la plataforma de streaming y rápidamente se colocó como número uno en más de 50 países, incluyendo Costa Rica.

Tras el enorme éxito del lanzamiento, Clarke decidió viajar al país junto a varios amigos para disfrutar unos días de descanso en Nosara, Guanacaste, antes de regresar a Canadá.

¿Quién es Khobe Clarke?

Khobe Clarke disfruta de unos días en Nosara tras el éxito de Off Campus. (Instagram/Instagram)

El actor interpreta a Beau Maxwell, uno de los personajes principales dentro del universo de la ficticia Universidad Briar, escenario donde se desarrolla la serie.

Off Campus es la adaptación oficial de Prime Video de la popular saga literaria escrita por Elle Kennedy, reconocida por mezclar romance universitario, drama juvenil y hockey.

La producción sigue la vida de un grupo de estudiantes universitarios mientras enfrentan relaciones amorosas, amistades, presión deportiva y conflictos personales.

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El actor ahora aprovecha unos días de descanso en Costa Rica antes de volver a Canadá, ya que las grabaciones de la segunda temporada iniciarán esta misma semana.

El éxito de Off Campus provocó una auténtica fiebre entre fanáticos del romance juvenil y el hockey, convirtiendo a sus protagonistas en nuevas estrellas internacionales.

Khobe Clarke disfruta de unos días en Nosara tras el éxito de Off Campus. (Instagram/Instagram)