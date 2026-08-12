Actor de telenovelas anunció que lo desahuciaron y tomó una dura decisión sobre su vida

El querido actor mexicano Horacio Beamonte, conocido por sus participaciones en telenovelas y programas como La Rosa de Guadalupe, comunicó una difícil decisión relacionada con el final de su vida después de enfrentar una dura batalla contra la leucemia linfoblástica aguda.
Beamonte anunció mediante su cuenta de Instagram que decidió acogerse a la ortotanasia, después de acudir a una consulta de cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en México.
“Me decidí por la ortotanasia, la verdadera muerte digna”, escribió el actor.
Según han informado medios mexicanos como El Universal, Beamonte fue diagnosticado en mayo de 2025 y, posteriormente, la enfermedad avanzó hasta afectar su sistema nervioso central. El actor ha hablado públicamente de las fuertes consecuencias que ha enfrentado durante este proceso.
Firmó documentos sobre el final de su vida
Beamonte explicó que aprovechó su reciente consulta para firmar una carta de voluntad anticipada y una orden de no reanimación.
El propio intérprete quiso dejar claro que la ortotanasia no es lo mismo que la eutanasia.
“No busca exterminar la vida de forma activa a manos de un ‘médico’, sino permitir que el proceso de la enfermedad siga su curso natural con cuidados paliativos, de la forma más cómoda y sin dolor posibles”, explicó en Instagram.
La voluntad anticipada permite que una persona establezca previamente qué tratamientos acepta o rechaza en determinadas circunstancias médicas. En el caso de Beamonte, también firmó una orden de no reanimación.
“Permite que la persona tenga una muerte natural”
El actor explicó con claridad qué significa esa decisión en caso de que su corazón o respiración llegue a detenerse.
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“La orden prohíbe compresiones en el pecho, choques eléctricos (desfibrilación) o tubos para respirar”, detalló.
Según explicó, esto significa que el personal médico no deberá realizar maniobras de reanimación cardio pulmonar en esas circunstancias.
Beamonte cuenta con más de tres décadas de trayectoria artística y ha participado en producciones como Destilando amor, La malquerida, Imperio de mentiras y El amor invencible, además de programas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.