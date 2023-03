Actor habría sido novio de Belinda, pero un contrato de confidencialidad le impide hablar

Belinda es amiga de José Ángel Bichir, pero la cosa pudo ir más allá de eso. (Tomada de Instagram)

Un actor mexicano dio a entender que tuvo una relación secreta con Belinda, pero que había firmado un contrato de confidencialidad y por eso no podía hablar de eso.

José Ángel Bichir estaba presentado su nueva serie cuando en una conversación con medios locales, como Quién y Venga la Alegría, hizo la confesión.

Todo empezó cuando al actor le preguntaron sobre la relación del ex de Belinda Christian Nodal y la Argentina Cazzu, a lo que respondió que el cantante no era su amigo y no tenía buenas referencias.

“Estoy a favor del team Belinda, obviamente. De Nodal no tengo buenas referencias, pero acepto que es buen cantante”, comentó.

Ante la mención de Belinda, algunos periodistas le recordaron que ella era amiga de él y que en su momento habían negado una relación.

“Me llama mucho la atención que aseguran que yo dije que negaba absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho. Soy un ser que me gusta hablar con la verdad. No puedo contar más porque firmé un contrato de confidencialidad el año pasado”, contestó.

Bichir concluyó indicando que la relación con Belinda fue muy importante, pero que prefiere evitar una demanda.